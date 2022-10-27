Позарилась на святое. Замдиректора омской школы забирала домой «казенные» продукты

Заместитель директора школы в Нижнеомском районе решила не тратиться на продукты и списывала их из школьной столовой. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Известно, что женщина провернула хитрый план в январе 2022 года. Будучи заместителем директора МБОУ «Нижнеомская СШ № 2», она имела доступ к продуктам питания и к системе их учета. Женщина решила воспользоваться своим служебным положением и внесла в бухгалтерские документы недостоверные сведения о количестве использованных для приготовления обедов продуктов для обучающихся.
Списанные продукты женщина забирала домой и употребляла в пищу, выяснили прокуроры. В итоге она причинила школе ущерб на 70 тыс рублей.
Когда обман раскрылся, женщина не стала отнекиваться и возместила ущерб. Однако это не спасло ее от суда: на нее завели дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». По существу дело рассмотрят в Нижнеомском районном суде Омской области.