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Позарилась на святое. Замдиректора омской школы забирала домой «казенные» продукты

27 октября 07:08
Фото: 1MI

Замдиректора омской школы списывала и уносила домой еду из столовой

Женщина погасила ущерб, но это не спасло ее от суда.

Заместитель директора школы в Нижнеомском районе решила не тратиться на продукты и списывала их из школьной столовой. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что женщина провернула хитрый план в январе 2022 года. Будучи заместителем директора МБОУ «Нижнеомская СШ № 2», она имела доступ к продуктам питания и к системе их учета. Женщина решила воспользоваться своим служебным положением и внесла в бухгалтерские документы недостоверные сведения о количестве использованных для приготовления обедов продуктов для обучающихся.

Списанные продукты женщина забирала домой и употребляла в пищу, выяснили прокуроры. В итоге она причинила школе ущерб на 70 тыс рублей.

Когда обман раскрылся, женщина не стала отнекиваться и возместила ущерб. Однако это не спасло ее от суда: на нее завели дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». По существу дело рассмотрят в Нижнеомском районном суде Омской области.

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Прокуратура#Еда#Столовая#Школа#Школьная еда#Питание#Списанные продукты
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