Позарилась на святое. Замдиректора омской школы забирала домой «казенные» продукты

Когда обман раскрылся, женщина не стала отнекиваться и возместила ущерб. Однако это не спасло ее от суда: на нее завели дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». По существу дело рассмотрят в Нижнеомском районном суде Омской области.