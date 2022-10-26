И так сойдет. Омских детей поили поддельным молоком и кормили сметаной с примесями

Пресс-служба омского Роспотребнадзора поделилась результатами проверок молока, сметаны и сливочного масла. Забор единичных проб, в том числе, происходил в 3 домах-интернатах.
Вот поставщики интернатов, фальсифицирующие продукты для детей:
Также в иных местах, где брались пробы, Роспотребнадзор счел фальшивыми продукты следующих поставщиков:
Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило, что меры приняты. Какие именно, в ведомстве не уточнили.
К сожалению, это не первый и не последний случай таких нарушений. Детей часто «травят» недобросовестные поставщики.