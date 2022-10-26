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И так сойдет. Омских детей поили поддельным молоком и кормили сметаной с примесями

26 октября 08:35
Фото: 1MI

В омских домах-интернатах нашли фальшивое молоко

В Омске проверили качество молочной продукции и выявили 5 недобросовестных поставщиков. Пробы брали в домах-интернатах.

Пресс-служба омского Роспотребнадзора поделилась результатами проверок молока, сметаны и сливочного масла. Забор единичных проб, в том числе, происходил в 3 домах-интернатах.

Вот поставщики интернатов, фальсифицирующие продукты для детей:

  • ООО «ОРИОН К», г. Омск — некачественной оказалась сметана;
  • ООО «АНТАРЕС», г. Омск — они везли в интернаты молоко;
  • ИП Вагнер В.О., Калачинский район — попался на сливочном масле.

Также в иных местах, где брались пробы, Роспотребнадзор счел фальшивыми продукты следующих поставщиков:

  • «Молочный кормиловский комбинат», Кормиловский район — питьевое молоко пастеризованное;
  • «ВНИМИ-Сибирь», г. Омск — сметана.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило, что меры приняты. Какие именно, в ведомстве не уточнили.

К сожалению, это не первый и не последний случай таких нарушений. Детей часто «травят» недобросовестные поставщики.

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#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Дети#Продукты питания#Питание школьников#Роспотребнадзор
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