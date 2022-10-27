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Палка, нож и педофил. Тяжелый четверг в Омске

27 октября 14:07
Фото: Город55
Итоги непростого дня.

Новость № 1. В ходе конфликта житель Омской области жестоко избил своего знакомого палкой. В итоге мужчина попал в больницу с серьезными травмами.

Омич избил знакомого деревянной палкой и отправил его в больницу
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Новость № 2. Неизвестный нанес многочисленные удары ножом 81-летней пенсионерке. Как только женщина зашла в подъезд, мужчина набросился на нее и стал бить ножом в спину, а после обокрал.

Бил ножом и не останавливался. Появилось видео нападения на пенсионерку в Омске
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Новость № 3. На протяжении длительного времени омич совершал действия сексуального характера в отношении своих малолетних детей. От действий мужчины пострадали трое малолетних — девочка и два мальчика.

В Омске родной отец целый год домогался своих маленьких детей
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#Юлия Бармина#Город#Избиение#Нож#Педофил
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