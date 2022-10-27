Новость № 1. В ходе конфликта житель Омской области жестоко избил своего знакомого палкой. В итоге мужчина попал в больницу с серьезными травмами.
Новость № 2. Неизвестный нанес многочисленные удары ножом 81-летней пенсионерке. Как только женщина зашла в подъезд, мужчина набросился на нее и стал бить ножом в спину, а после обокрал.
Новость № 3. На протяжении длительного времени омич совершал действия сексуального характера в отношении своих малолетних детей. От действий мужчины пострадали трое малолетних — девочка и два мальчика.