Омич избил знакомого деревянной палкой и отправил его в больницу

Полиция проводит проверку в Шербакульском районе после того, как 46-летний местный житель попал в больницу с травмами. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребра, ушибы, ссадины и гематомы.
По предварительным данным, травмы пострадавшему нанес односельчанин. Мужчины повздорили, после чего один из них схватил деревянную палку и избил потерпевшего.
Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента. По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.