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Омич избил знакомого деревянной палкой и отправил его в больницу

27 октября 03:56
Фото: 1MI

В Омской области мужчин избил сельчанина деревянной палкой

Пострадавший получил несколько серьезных травм, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция проводит проверку в Шербакульском районе после того, как 46-летний местный житель попал в больницу с травмами. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребра, ушибы, ссадины и гематомы.

По предварительным данным, травмы пострадавшему нанес односельчанин. Мужчины повздорили, после чего один из них схватил деревянную палку и избил потерпевшего.

Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента. По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Нападение#Уголовное дело
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