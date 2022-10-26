Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева поздравит ОмГПУ с 90-летием

Как сообщает пресс-центр ОмГПУ, 27 и 28 октября в Омске побывает замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. Она посетит празднование 90-летия вуза. Посмотрит на Технопарк универсальных педагогических компетенций, встретится со студентами и лидерами общественных мнений.
По проекту Минпросвещения РФ «Учитель будущего поколения России» в 33 педагогических вузах страны построили Технопарки. Это специальные площадки для демонстрационных экзаменов с возможностью моделирования ситуаций. В Омске одну часть достроили в прошлом году, вторая готова на 72%. Обе части покажут Васильевой.
Также Татьяна Васильева поучаствует в заседании ученого совета ОмГПУ. Во время заседания подключится министр просвещения Сергей Кравцов, наградит преподавателей и ветеранов педагогического труда.