Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева поздравит ОмГПУ с 90-летием

По проекту Минпросвещения РФ «Учитель будущего поколения России» в 33 педагогических вузах страны построили Технопарки. Это специальные площадки для демонстрационных экзаменов с возможностью моделирования ситуаций. В Омске одну часть достроили в прошлом году, вторая готова на 72%. Обе части покажут Васильевой.