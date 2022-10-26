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Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева поздравит ОмГПУ с 90-летием

26 октября 08:04
Фото: Портал МГПУ

В Омск на юбилей ОмГПУ приедет замминистра просвещения РФ

Замминистра проведут по Технопарку омского педагогического университета. Также Татьяна Васильева встретится с лидерами общественного мнения.

Как сообщает пресс-центр ОмГПУ,  27 и 28 октября в Омске побывает замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. Она посетит празднование 90-летия вуза. Посмотрит на Технопарк универсальных педагогических компетенций, встретится со студентами и лидерами общественных мнений.

По проекту Минпросвещения РФ «Учитель будущего поколения России» в 33 педагогических вузах страны построили Технопарки. Это специальные площадки для демонстрационных экзаменов с возможностью моделирования ситуаций. В Омске одну часть достроили в прошлом году, вторая готова на 72%. Обе части покажут Васильевой.

Также Татьяна Васильева поучаствует в заседании ученого совета ОмГПУ. Во время заседания подключится министр просвещения Сергей Кравцов, наградит преподавателей и ветеранов педагогического труда.

#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омск#Сергей Кравцов#ОмГПУ#Юбилей#Замминистра#Вуз
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