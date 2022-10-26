В Ижевске после хлопка газа эвакуировали подъезд многоэтажки

Утром в среду, 26 октября, в одном из жилых домов Ижевска произошел хлопок. Как сообщает издание Udm.info, в квартире на 9 этаже многоэтажки случился пожар после хлопка газа.
В доме проводится обследование, чтобы определить степень повреждения конструкций дома и его безопасность. Жителей пострадавшего подъезда эвакуировали, им обещают предоставить пункт временного размещения.
По сообщению местного минздрава, во время ЧП пострадал как минимум один человек. Он получил ожоги 90% тела, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.