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В Ижевске после хлопка газа эвакуировали подъезд многоэтажки

26 октября 07:10
Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии
Во время инцидента пострадал человек.

Утром в среду, 26 октября, в одном из жилых домов Ижевска произошел хлопок. Как сообщает издание Udm.info, в квартире на 9 этаже многоэтажки случился пожар после хлопка газа.

В доме проводится обследование, чтобы определить степень повреждения конструкций дома и его безопасность. Жителей пострадавшего подъезда эвакуировали, им обещают предоставить пункт временного размещения.

По сообщению местного минздрава, во время ЧП пострадал как минимум один человек. Он получил ожоги 90% тела, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Ижевск#Хлопок#Газ#Пожары
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