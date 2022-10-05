Показатель количества поддельных автозапчастей в РФ достиг 28%

В настоящее время автомобилисты, торговые и сервисные организации ищут выход из создавшегося положения в параллельном импорте автозапчастей и расходников. Тем временем, процветает производство подделок. Согласно статистическим данным мировыми автоконцернов и экспертов, сейчас выявляются подделки во всех товарных группах. Это могут быть колесные диски, подушки безопасности, фары или компоненты подвески и другие запчасти.