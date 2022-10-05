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Posted 5 октября 2022,, 18:43

Published 5 октября 2022,, 18:43

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Показатель количества поддельных автозапчастей в РФ достиг 28%

5 октября 2022, 18:43
Объем контрафактных автозапчастей на российском рынке в текущем году возрос вдвое и достиг рекордного показателя ‑ 28%. Такое исследование провело аналитическое агентство Gruzdev Analyze.

Как передает NEWS.ru, в 2023 году ожидается дальнейшее увеличение количества подделок на рынке.

В настоящее время автомобилисты, торговые и сервисные организации ищут выход из создавшегося положения в параллельном импорте автозапчастей и расходников. Тем временем, процветает производство подделок. Согласно статистическим данным мировыми автоконцернов и экспертов, сейчас выявляются подделки во всех товарных группах. Это могут быть колесные диски, подушки безопасности, фары или компоненты подвески и другие запчасти.

Главная проблема, связанная с контрафактом – возникновение угрозы жизни и здоровью автовладельцев. Некачественные детали тормозной системы могут привести к авариям, подделки могут быть токсичными и хрупкими. Так, стекла из поддельных материалов быстро деформируются и трескаются, а воздушные фильтры легко воспламеняются.

Автопроизводители приводят неутешительные цифры: ежегодно из торгового оборота изымаются поддельные товары. Например, Volkswagen в прошлом году конфисковал товаров на сумму 14 млн евро, Mercedes-Benz изъял 1,86 млн подделок. При этом производители констатируют факт, что ни одна деталь не застрахована от подделывания.

В следующем году, по прогнозам Александра Груздева, в 2023 году процент подделок увеличится в 2 раза до 5–6%. Чтобы этого не произошло, правоохранительные органы должны пресекать распространение подделок.

По мнению гендиректора FIT Service Данила Соловьева, проверки оригинальности изделий перестали производиться из-за разрешения параллельного импорта. Также причиной послужило исключение нелегитимного ввоза в Россию товаров ведущих марок. Однако люди, желающие зарабатывать нечестными путями, никуда не делись.

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