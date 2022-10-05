Показатель количества поддельных автозапчастей в РФ достиг 28%

Posted 5 октября 2022,, 18:43
Published 5 октября 2022,, 18:43
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Как передает NEWS.ru, в 2023 году ожидается дальнейшее увеличение количества подделок на рынке.
В настоящее время автомобилисты, торговые и сервисные организации ищут выход из создавшегося положения в параллельном импорте автозапчастей и расходников. Тем временем, процветает производство подделок. Согласно статистическим данным мировыми автоконцернов и экспертов, сейчас выявляются подделки во всех товарных группах. Это могут быть колесные диски, подушки безопасности, фары или компоненты подвески и другие запчасти.
Главная проблема, связанная с контрафактом – возникновение угрозы жизни и здоровью автовладельцев. Некачественные детали тормозной системы могут привести к авариям, подделки могут быть токсичными и хрупкими. Так, стекла из поддельных материалов быстро деформируются и трескаются, а воздушные фильтры легко воспламеняются.
Автопроизводители приводят неутешительные цифры: ежегодно из торгового оборота изымаются поддельные товары. Например, Volkswagen в прошлом году конфисковал товаров на сумму 14 млн евро, Mercedes-Benz изъял 1,86 млн подделок. При этом производители констатируют факт, что ни одна деталь не застрахована от подделывания.
В следующем году, по прогнозам Александра Груздева, в 2023 году процент подделок увеличится в 2 раза до 5–6%. Чтобы этого не произошло, правоохранительные органы должны пресекать распространение подделок.
По мнению гендиректора FIT Service Данила Соловьева, проверки оригинальности изделий перестали производиться из-за разрешения параллельного импорта. Также причиной послужило исключение нелегитимного ввоза в Россию товаров ведущих марок. Однако люди, желающие зарабатывать нечестными путями, никуда не делись.