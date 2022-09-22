На Левобережье Омска перенастроили важные светофоры

В пресс-службе мэрии Омска сообщили об изменениях в работе трех светофоров на Левобережье. Все они находятся в разных частях района, и каждый из них регулирует движение на важном участке города.
Так, на перекрестке улиц Волгоградская — Дергачева продолжительность зеленого сигнала для транспорта, который едет по улице Волгоградская, увеличена на 6 секунд в обоих направлениях.
На светофоре после съезда с транспортной развязки улиц Волгоградская — Лукашевича (с поворотом к строймаркету «Бауцентр») на 5 секунд увеличена продолжительность зеленого сигнала для транспорта, который едет по улице Волгоградская. В том числе зеленый свет будет дольше гореть и на допсекциях.
Еще один светофор перенастроили на пешеходно-транспортном светофоре по улице Лукашевича в районе остановки общественного транспорта «Улица Заречная». Здесь продолжительность разрешающего сигнала в транспортной фазе увеличена с 55 до 60 секунд.
В пресс-службе мэрии добавили, что изменения вступили в силу со вчерашнего дня, 21 сентября.