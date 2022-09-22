На Левобережье Омска перенастроили важные светофоры

На светофоре после съезда с транспортной развязки улиц Волгоградская — Лукашевича (с поворотом к строймаркету «Бауцентр») на 5 секунд увеличена продолжительность зеленого сигнала для транспорта, который едет по улице Волгоградская. В том числе зеленый свет будет дольше гореть и на допсекциях.