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На Левобережье Омска перенастроили важные светофоры

Сегодня, 04:32
Фото: 1MI
Изменения уже вступили в силу.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили об изменениях в работе трех светофоров на Левобережье. Все они находятся в разных частях района, и каждый из них регулирует движение на важном участке города.

Так, на перекрестке улиц Волгоградская — Дергачева продолжительность зеленого сигнала для транспорта, который едет по улице Волгоградская, увеличена на 6 секунд в обоих направлениях.

На светофоре после съезда с транспортной развязки улиц Волгоградская — Лукашевича (с поворотом к строймаркету «Бауцентр») на 5 секунд увеличена продолжительность зеленого сигнала для транспорта, который едет по улице Волгоградская. В том числе зеленый свет будет дольше гореть и на допсекциях.

Еще один светофор перенастроили на пешеходно-транспортном светофоре по улице Лукашевича в районе остановки общественного транспорта «Улица Заречная». Здесь продолжительность разрешающего сигнала в транспортной фазе увеличена с 55 до 60 секунд.

В пресс-службе мэрии добавили, что изменения вступили в силу со вчерашнего дня, 21 сентября.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Светофор#Изменение#Дорога#Дорожное движение
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