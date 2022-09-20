Пытались спасти. Появились детали смерти пилота самолета, экстренно севшего в Омске

В пресс-службе авиакомпании «Икар», самолет которой в минувшее воскресенье, 18 сентября, экстренно посадили в Омске, прокомментировали смерть пилота. В компании сообщили, что пилоту стало плохо во время вылета, и бортпроводники пытались ему помочь.