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Пытались спасти. Появились детали смерти пилота самолета, экстренно севшего в Омске

Вчера, 08:09
Фото: 1MI

Пилота экстренно севшего в Омске самолета пытались спасти пассажиры и бортпроводники

Пилот скончался еще до приезда скорой помощи, несмотря на все попытки бортпроводников его спасти.

В пресс-службе авиакомпании «Икар», самолет которой в минувшее воскресенье, 18 сентября, экстренно посадили в Омске, прокомментировали смерть пилота. В компании сообщили, что пилоту стало плохо во время вылета, и бортпроводники пытались ему помочь.

«В связи с ухудшением самочувствия члена летного экипажа и потерей сознания, борт совершил вынужденную посадку в Омске. До посадки самолета на борту были проведены реанимационные мероприятия медиками из числа пассажиров и бортпроводниками. По прилету в аэропорту Омска прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть члена летного экипажа», — сообщили в авиакомпании.

Из Санкт-Петербурга в Омск направили дополнительный рейс, который успешно вылетел из Омска утром 19 сентября. Отмечается, что два пассажира отказались от продолжения пути, остальным пассажирам предоставили питание, напитки и гостиницу.

В компании отметили, что проводится расследование инцидента. В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР также сообщили о начале доследственной проверки. По ее результатам примут процессуальное решение.

#Омск#Общество#Новости#Омская область#Самолет#Пилот#Полет#Аэропорт#Смерть пилота#Ольга Акамова
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