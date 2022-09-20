Пытались спасти. Появились детали смерти пилота самолета, экстренно севшего в Омске

В пресс-службе авиакомпании «Икар», самолет которой в минувшее воскресенье, 18 сентября, экстренно посадили в Омске, прокомментировали смерть пилота. В компании сообщили, что пилоту стало плохо во время вылета, и бортпроводники пытались ему помочь.
«В связи с ухудшением самочувствия члена летного экипажа и потерей сознания, борт совершил вынужденную посадку в Омске. До посадки самолета на борту были проведены реанимационные мероприятия медиками из числа пассажиров и бортпроводниками. По прилету в аэропорту Омска прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть члена летного экипажа», — сообщили в авиакомпании.
Из Санкт-Петербурга в Омск направили дополнительный рейс, который успешно вылетел из Омска утром 19 сентября. Отмечается, что два пассажира отказались от продолжения пути, остальным пассажирам предоставили питание, напитки и гостиницу.
В компании отметили, что проводится расследование инцидента. В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР также сообщили о начале доследственной проверки. По ее результатам примут процессуальное решение.