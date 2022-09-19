Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске внезапно пропало полкилометра дорожных ограждений

Вчера, 07:03
Фото: Вячеслав Перевертун / предоставлено Городу55

Омичи рассказали о пропаже металлических ограждений в Советском округе

Омичи предположили, что ограждения могли украсть. Но оказалось - плановые работы.

Сегодня, 19 сентября, в редакцию Города55 обратился омич, который рассказал, что в Советском округе пропали металлические ограждения, которые были установлены вдоль дороги. Они располагались на участке от остановки транспорта «Малунцева» до «Кристалла».

Горожане предположили, что неизвестные могли похитить ограждения. Однако это оказалось не так. Ограждения просто меняют.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии Омска, на этом участке начали менять старые ограждения на новые. Планируется, что все работы завершатся до конца октября.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Дороги#Дорожный ремонт
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10