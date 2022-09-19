В Омске внезапно пропало полкилометра дорожных ограждений

Сегодня, 19 сентября, в редакцию Города55 обратился омич, который рассказал, что в Советском округе пропали металлические ограждения, которые были установлены вдоль дороги. Они располагались на участке от остановки транспорта «Малунцева» до «Кристалла».
Горожане предположили, что неизвестные могли похитить ограждения. Однако это оказалось не так. Ограждения просто меняют.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии Омска, на этом участке начали менять старые ограждения на новые. Планируется, что все работы завершатся до конца октября.