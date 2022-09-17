Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Продажа фитнеса, первый матч на новой «Арене» и сдача детсада. О чем говорили в Омске

17 сентября 14:17
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55

Новость № 1. Спортивная. В самом центре Омска выставили на продажу «звездный» фитнес-клуб Grand Fitness Hall. Здесь приводят себя в порядок омские бизнесмены, чиновники, блогеры и модели. За фитнес-клуб со всем оборудованием и клиентской базой просят всего 120 млн рублей.

Популярное место встреч омских чиновников выставили на продажу
Узнать подробнее

Новость № 2. Хоккейная. Дата первого официального матча на новой «Арене» в Омске сдвинулась. Уже на следующей неделе игроки «Омских Ястребов» в матче против «Сибирских Снайперов» опробуют новый лед перед выступлением «Авангарда».

Названа дата первого хоккейного матча на льду новой «Арены» в Омске
Узнать подробнее

Новость №3. Строительная. Детский сад в микрорайоне "Прибрежный" на Левобережье Омска должны были сдать к 1 декабря 2021 года, а теперь срок сдачи сдвинули в конец октября 2022 года. Город55 разбирался, почему детский сад никак не могут достроить и кого за это наказали. 

Сдачу детсада в «Прибрежном» задержала фирма чемпиона мира по панкратиону Резникова
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10