Продажа фитнеса, первый матч на новой «Арене» и сдача детсада. О чем говорили в Омске

Новость №3. Строительная. Детский сад в микрорайоне "Прибрежный" на Левобережье Омска должны были сдать к 1 декабря 2021 года, а теперь срок сдачи сдвинули в конец октября 2022 года. Город55 разбирался, почему детский сад никак не могут достроить и кого за это наказали.