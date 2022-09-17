Продажа фитнеса, первый матч на новой «Арене» и сдача детсада. О чем говорили в Омске

Новость № 1. Спортивная. В самом центре Омска выставили на продажу «звездный» фитнес-клуб Grand Fitness Hall. Здесь приводят себя в порядок омские бизнесмены, чиновники, блогеры и модели. За фитнес-клуб со всем оборудованием и клиентской базой просят всего 120 млн рублей.
Новость № 2. Хоккейная. Дата первого официального матча на новой «Арене» в Омске сдвинулась. Уже на следующей неделе игроки «Омских Ястребов» в матче против «Сибирских Снайперов» опробуют новый лед перед выступлением «Авангарда».
Новость №3. Строительная. Детский сад в микрорайоне "Прибрежный" на Левобережье Омска должны были сдать к 1 декабря 2021 года, а теперь срок сдачи сдвинули в конец октября 2022 года. Город55 разбирался, почему детский сад никак не могут достроить и кого за это наказали.