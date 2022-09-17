Сдачу детсада в «Прибрежном» задержала фирма чемпиона мира по панкратиону Резникова

Получается, что на данный момент у Резникова и «Энергостройкомплекса» «зависли» два объекта, строительство которых ведется с существенным опозданием, еще один подряд находится за тысячи километров от Омска, и, судя по штрафам, там тоже может быть не все гладко. Теперь же к этому добавился еще и детский сад, за строительством которого будут пристально наблюдать не только чиновники и силовики, но и жители Ясной Поляны. Успеет ли «Энекргостройкомплес» сдать в срок новые объекты?