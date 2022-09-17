Сдачу детсада в «Прибрежном» задержала фирма чемпиона мира по панкратиону Резникова

Город55 вновь возвращается к истории с задержкой строительства и ввода в эксплуатацию шести детских садов в Омске, которая переросла в уголовное дело в отношении чиновников департамента строительства администрации города.
В прошлых публикациях мы разобрали ситуацию с ООО «Строительные материалы «Сибирии» семьи Антропенко, строившего детсад на улице Светловской, и ООО «Сибцентрострой» Заслуженного строителя РФ Рафика Сафаряна, которое с задержкой сдало образовательное учреждение в поселке Биофабрика и никак не может достроить в микрорайоне Большие Поля. Сегодня — анализ ООО «Энергостройкомплекс» и строительства детского сада в микрорайоне Прибрежном.
Строитель-каратист
Компанию ООО ««Энергостройкомплекс» можно смело назвать одним из долгожителей на омском строительном рынке: она была основана в ноябре 2009 года. Ее учредителем и бессменным директором является омский предприниматель Алексей Резников.
Работать по госконтрактам «Энергостройкомплекс» начал уже на третий год своего существования, заключив в 2011 году довольно-таки скоромный подряд на почти 600 тыс руб с УФСБ по Омской области. В тот же год был заключен контракт еще с одним региональным силовым ведомством — УМВД.
В 2013 году «Энергостройкомплекс» получил заказы от Омской таможни и сразу несколько от УФСБ, в том числе на строительство жилых домов в Омске и Исилькуле. Отметим, что с региональным ФСБ компания сотрудничала вплоть до 2017 года.
Из значимых объектов в копилке компании, пожалуй, можно выделить строительство «Воскресенского собора» в Омске и нашумевшую достройку главного корпуса ОмГу имени Ф. М. Достоевского.
Что касается финансовых результатов, то самым удачным для «Энергостройкомплекса» в плане выручки стал прошлый год — 325.5 млн руб. При этом чистая прибыль, по сравнению с 2020 годом, упала на 89% — до отметки в 555 тыс руб.
И еще одна деталь: владелец и учредитель компании Алексей Резников более известен в Омске не как застройщик, а как двукратный чемпион России по карате Киоку Шинкай и обладатель Кубка Мира по Панкратиону. В данный момент Резников, помимо прочего, является председателем Омского отделения Российского союза боевых искусств.
Сегодня, завтра, послезавтра…
Теперь, собственно, о детском саде в микрорайоне Прибрежном. Контракт на его строительство «Энергостройкомплекс» и департамент строительства мэрии Омска заключили 19 апреля 2021 года. Сумма на этапе подписания составляла почти 231.4 млн руб, а сроком исполнения было обозначено 1 декабря 2021 года.
Сдать вовремя учреждение не удалось, строится оно и по сей день. В начале августа текущего года готовность объекта, по заверениям городского депстроя, составляла около 76%. Таким образом, строительство уже задержалось на 9.5 месяцев. За это время существенно подорожал и сам объект, — на 51.4 млн руб.
При этом каких-то значимых штрафных санкций от заказчиков за приличную задержку в строительстве не последовало: на данный момент имеется только две скромные претензии на 100 тысяч руб каждая. Обе они, судя по данным портала Госзакупок, уже удовлетворены подрядчиком.
Под надзором
Между тем строительство детсада в Прибрежном уже неоднократно становилось объектом пристального внимания со стороны прокуратуры Омской области.
Так, 8 июля текущего года стройплощадку посетили прокурор региона Николай Студеникин. Итогом того визита стало предостережение, которое было озвучено руководитель и владельцу «Электростройкомплекса» Алексею Резникову.
Отметим, что до того этот объект уже не однократно фигурировал в представлениях надзорного ведомства, которые выносились в адрес администрации Омска, директора департамента строительства мэрии Александра Макинина и подрядчика.
К слову, это не единственный подряд, за который Резнику и его детищу приходится «краснеть» перед прокуратурой. На прошлой неделе, — 8 сентября, в Большереченский район с визитом нагрянул заместитель прокурора области Дмитрий Егоров. Одним из пунктов его поездки стало посещение «Такмыкского дома-интерната», где почти за 88.9 млн рублей ведется строительство нового корпуса. Генеральным подрядчиком этих работ как раз и является «Энергостройкомплекс».
По договору все работы на этом объекте должны были завершиться не позднее 31 августа текущего года, но опять что-то пошло не так — стройка продолжается и по сей день.
В итоге эта задержка не осталась без внимания прокуратуры и вылилась в представление как заказчику строительства, коим выступает «Такмыкский дом-интернат», так и подрядчику — «Энергостройкомплексу».
Отметим, что на данный момент срок исполнения этого контракта на сайте Госзакупок передвинут уже на 31 октября 2022 года.
Долги, спорткомплекс, сад
В текущем году «Энерстройкомплекс» заключил довольно-таки крупный контракт на строительство спортивного комплекса «Центр боевых искусств» в Нижневартовске почти за 792 млн руб и уже умудрился «заработать» на этой стройке неустойку в 300 тыс руб.
Кроме того, накануне стало известно, что компания Резникова выиграла аукцион на право строительства детского сада в микрорайоне Ясная Поляна, который местные жители ждут уже более 13 лет. Сумма контракта - 481.6 млн руб.
Получается, что на данный момент у Резникова и «Энергостройкомплекса» «зависли» два объекта, строительство которых ведется с существенным опозданием, еще один подряд находится за тысячи километров от Омска, и, судя по штрафам, там тоже может быть не все гладко. Теперь же к этому добавился еще и детский сад, за строительством которого будут пристально наблюдать не только чиновники и силовики, но и жители Ясной Поляны. Успеет ли «Энекргостройкомплес» сдать в срок новые объекты?
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Подытожим. Сдачу детского сада в микрорайоне «Прибрежный» компания «Энергостройкомплекс» задерживает уже более чем на 9 месяцев, но при этом получает от заказчика неустойки всего на 200 тыс руб. Прокуратура неоднократно вносила представления чиновникам и подрядчику, а в конечном итоге все эти замечания переросли в уголовное дело, где недостаточное количество неустоек и штрафов значится одной из основных претензий.