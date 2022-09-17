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Популярное место встреч омских чиновников выставили на продажу

17 сентября 03:27
Фото: 1MI

В Омске выставили на продажу фитнес-клуб в «Миллениуме»

Фитнес-клуб в самом центре Омска пользуется популярностью среди омских чиновников, моделей и блогеров.

На одном из сайтов по продаже недвижимости появилось объявление о продаже фитнес-центра Grand Fitness Hall в торгово-офисном центре «Миллениум». Продавец просит за помещение площадью 2 300 кв. м с ремонтом и всем оборудованием в общей сложности 120 млн рублей.

«Клуб раскручен и пользуется популярностью у местных жителей. Залы с хорошим рабочим оборудованием и современным ремонтом, удобная локация, большое количество направлений», — утверждает автор объявления.

Причины продажи в сообщении не указаны, однако, вероятно, они не связаны с финансами: в объявлении говорится, что фитнес-центр стабильно приносит прибыль и не требует дополнительных финансовых вложений.

Фитнес-центр работал в «Миллениуме» больше 12 лет. Он пользуется популярностью среди омских чиновников, моделей, блогеров и бизнесменов. Основателем клуба является бизнесмен Вячеслав Авдошин, которому принадлежит и сам торговый центр. С 2019 года владельцем клуба значится некто Сергей Кисленко. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Фитнес#Закрытие#Продажа
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