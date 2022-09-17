Популярное место встреч омских чиновников выставили на продажу

На одном из сайтов по продаже недвижимости появилось объявление о продаже фитнес-центра Grand Fitness Hall в торгово-офисном центре «Миллениум». Продавец просит за помещение площадью 2 300 кв. м с ремонтом и всем оборудованием в общей сложности 120 млн рублей.