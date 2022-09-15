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Сотрудница администрации в Омской области растратила 800 тысяч рублей на цветы

15 сентября 10:15
Фото: 1MI
Бухгалтер районной администрации заключала фиктивные договоры на поставку цветов, а деньги присваивала.

В пресс-службе омской прокуратуры рассказали о приговоре сотруднице администрации Русско-Полянского района, которая присвоила бюджетные 800 тыс рублей. Женщина заказывала несуществующие цветы для администрации.

С октября 2017 года по декабрь 2021 года омичка заключила 23 фиктивных договора с местным предпринимателем на поставку цветов и сувениров в районную администрацию. Каждый раз омичка переводила деньги предпринимателю, а затем требовала перевести средства на ее личный счет. Никаких цветов и сувениров в мэрию при этом и не планировалось поставлять.

Предприниматель не знал о ее преступных намерениях, но продолжал исполнять требования бухгалтера. Вину в совершении преступления омичка полностью признала и вернула все похищенные средства.

Однако это не спасло ее от суда. Женщину признали виновной по  ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и приговорили к 1.5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также в течение полутора лет она не сможет занимать руководящие должности в госструктурах.

Отмечается, что в силу судебный акт пока не вступил. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Бухгалтер#Цветы#Растрата
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