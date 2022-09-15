Сотрудница администрации в Омской области растратила 800 тысяч рублей на цветы

С октября 2017 года по декабрь 2021 года омичка заключила 23 фиктивных договора с местным предпринимателем на поставку цветов и сувениров в районную администрацию. Каждый раз омичка переводила деньги предпринимателю, а затем требовала перевести средства на ее личный счет. Никаких цветов и сувениров в мэрию при этом и не планировалось поставлять.