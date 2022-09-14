Отметим, что синоптики обещают достаточно жаркое «бабье лето»: уже на следующей неделе в Омске на пару дней может потеплеть до +30 градусов. Учитывая, что от начала отопительного сезона и до прихода тепла во все квартиры проходит порядка двух недель, отопление будет корректно работать как раз после окончания осеннего потепления.