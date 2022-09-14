В департаменте городского хозяйства и благоустройства Омска Городу55 сообщили, что отопительный сезон в городе начнется не раньше 20 сентября. Ранее сообщалось, что все объекты теплоснабжения должны быть готовы к отопительному сезону к 15 сентября, но фактически отопление начнут подавать в квартиры омичей чуть позже.
В ведомстве отметили, что отопительный сезон обычно запускают, когда в течение пяти дней подряд сохраняется средняя суточная температура воздуха ниже +8 градусов. Однако это необязательное и не единственное требование для старта отопительного сезона — каждый муниципалитет самостоятельно определяет дату начала сезона.
«В этом году мы видим, что пока еще тепло, а вот в третьей декаде сентября температура окружающего воздуха будет понижаться. После издания соответствующего постановления о начале отопительного сезона начнется подключение объектов соцсферы, затем жилой фонд и далее прочих потребителей. Это неодномоментный процесс, потребуется около двух недель, чтобы наладить гидравлическую систему теплоснабжения и запустить все объекты в городе», — подчеркнул заместитель директора профильного департамента Александр Гаврилов.
К 14 сентября к приему тепла готовы более 5 700 многоквартирных домов и 425 объектов соцсферы. Инфраструктура для подачи тепла также готова к отопительному сезону, добавили в ДГХ.
Отметим, что синоптики обещают достаточно жаркое «бабье лето»: уже на следующей неделе в Омске на пару дней может потеплеть до +30 градусов. Учитывая, что от начала отопительного сезона и до прихода тепла во все квартиры проходит порядка двух недель, отопление будет корректно работать как раз после окончания осеннего потепления.