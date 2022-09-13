На Любинской птицефабрике в очередной раз сменилось руководство

Интересно, что Матевосян уже руководил птицефабрикой в 2020 - 2021 годах и полтора года назад уступил пост Фёдору Масалабу, которого теперь сменил. Масалаб, в свою очередь, был директором птицефабрики ещё и в 2012 - 2015 годах.