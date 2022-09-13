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На Любинской птицефабрике в очередной раз сменилось руководство

13 сентября 12:32
Фото: Антон Засимов / 1MI

Птицефабрику «Любинская» в Омской области возглавил Карапет Матевосян

Карапет Матевосян во второй раз занял этот пост, сменив Фёдора Масалаба.

На птицефабрике «Любинская» произошла смена руководства. Согласно открытым данным, директором предприятия стал Карапет Матевосян, до этого возглавлявший фабричный профсоюз. Он является также совладельцем ООО «Автодорсервис», специализация которого - «строительство жилых и нежилых зданий».

Интересно, что Матевосян уже руководил птицефабрикой в 2020 - 2021 годах и полтора года назад уступил пост Фёдору Масалабу, которого теперь сменил. Масалаб, в свою очередь, был директором птицефабрики ещё и в 2012 - 2015 годах.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Птицефабрика#Новости
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