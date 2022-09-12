Не хотел. Омича отправили в колонию на 17 лет за изнасилование и убийство девушки

В Омском областном суде вынесли приговор 22-летнему омичу, который изнасиловал и убил свою бывшую девушку. Трагедия произошла 23 декабря 2021 года в частном доме на улице 22-я Северная в Омске. Омич пришел к своей 20-летней бывшей девушке, чтобы помириться.
Омич оказался незваным гостем: ему пришлось ждать, пока родственница девушки уйдет на работу, чтобы проникнуть в дом. Омич предложил девушке возобновить отношения, но ее отказ оказался для его неожиданным.
Тогда парень изнасиловал свою бывшую девушку, но испугался последствий, и не придумал ничего лучше, чем убить ее. Затем он забрал ее телефон и скрылся.
Спустя несколько дней омича задержали на железнодорожном вокзале в Новосибирске. Омич не стал отрицать произошедшее, однако заявил, что не планировал убивать девушку.
В итоге суд признал омича виновным по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.