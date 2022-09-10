«Я с депутатом пустился в погоню». Появились подробности угона машины ДПС под Омском

На видео слышно, что женщина рядом с водителем (предположительно, депутат) просит его «не гнать». Водитель эмоционально отвечает: «Я не гоню! Там турбо! Он от нас уедет в два счета». Далее он докладывает по рации, что угонщик «виляет» и создает опасность на дороге. Съемка длится около 6 минут, все это время продолжается нервное преследование, впереди виден угонщик, который действительно совершает опасные маневры. Женщина при этом сильно волнуется и просит затормозить. Также нервничает и водитель, постоянно докладывающий коллегам, где он движется и что происходит.