«Я с депутатом пустился в погоню». Появились подробности угона машины ДПС под Омском

Стали известны подробности дерзкого угона машины ГИБДД в Омском районе. Судя по всему, угонщика преследовали на автомобиле местного депутата.
Как сообщалось ранее, 9 сентября в деревне Калиновка произошло ДТП: опрокинулся автомобиль ВАЗ-210740. На место прибыл экипаж ДПС. Выяснилось, что 34-летний водитель был явно пьян и при этом давно лишен водительских прав. Началось оформление протокола, однако в процессе мужчина умудрился сесть за руль патрульной машины и угнать ее. После этого разыгралась буквально сцена из игры GTA: омич рискованно уходил от полицейской погони, а в конце врезался в столб.
В паблике «Аварийный Омск» появилось еще одно видео, снятое из окна догоняющей машины. Судя по всему, инспектор ДПС, у которого угнали служебную машину, сел в другой автомобиль — предположительно, принадлежащий местному депутату. По крайней мере на видео он докладывает по рации: «Я с депутатом. Сел в его машину и пустился в погоню!»
По данным Города55, депутат была свидетелем аварии и вызвала ГИБДД.
Полное видео погони можно увидеть в телеграм-канале Города55.
На видео слышно, что женщина рядом с водителем (предположительно, депутат) просит его «не гнать». Водитель эмоционально отвечает: «Я не гоню! Там турбо! Он от нас уедет в два счета». Далее он докладывает по рации, что угонщик «виляет» и создает опасность на дороге. Съемка длится около 6 минут, все это время продолжается нервное преследование, впереди виден угонщик, который действительно совершает опасные маневры. Женщина при этом сильно волнуется и просит затормозить. Также нервничает и водитель, постоянно докладывающий коллегам, где он движется и что происходит.
Напомним, в итоге угонщик все же был задержан: он врезался на патрульной машине в столб, выскочил и стал ломиться в преследовавший его автомобиль. Позже мужчину повалили на землю и задержали. На него составили сразу 23 административных протокола и возбудили уголовное дело за угон.