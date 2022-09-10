ГТА по-омски. Пьяный омич после ДТП угнал машину ДПС

Что касается нарушителя, который разыграл сцену из популярной игры ГТА, то в отношении него составлено сразу 23 административных протокола, в частности за движение по обочине, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление транспортным средством будучи лишенным данного права.