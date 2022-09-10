ГТА по-омски. Пьяный омич после ДТП угнал машину ДПС

Накануне в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео необычной погони за патрульным автомобилем ДПС.
На кадрах видно: спецавтомобиль перегораживает дорогу автору видео, из транспорта спешно выскакивает явно не сотрудник полиции и ломится в чужую машину. Причем до этого момента можно заметить, что патрульное авто врезалось в столб.
За комментариями по данному инциденту Город55 обратился в УМВД по Омской области.
«В пятницу, 9 сентября, в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение об опрокидывании автомобиля ВАЗ-210740 в деревне Калиновка. На место происшествия был направлен экипаж ГИБДД», – пояснили Городу55 в региональной полиции.
На месте, по данным ведомства, было установлено, что автомобилем управлял 34-летний житель Омска с явными признаки опьянения. Ранее мужчина был лишен прав.
«Во время оформления ДТП мужчина сел за руль служебной машины и уехал. Однако после был задержан сотрудниками полиции», – сообщили в УМВД.
Сейчас начальником УМВД России по Омской области по факту этого инцидента назначена служебная проверка.
Что касается нарушителя, который разыграл сцену из популярной игры ГТА, то в отношении него составлено сразу 23 административных протокола, в частности за движение по обочине, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление транспортным средством будучи лишенным данного права.
Заработал омич и уголовное дело по статье «Угон».