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ГТА по-омски. Пьяный омич после ДТП угнал машину ДПС

10 сентября 13:20
Фото: 1MI

Омич после аварии с переворотом угнал машину ГИБДД

Мужчина устроил лихую погоню по улицам Омска, насобирал 23 административных протокола и уголовное дело.

Накануне в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео необычной погони за патрульным автомобилем ДПС.

На кадрах видно: спецавтомобиль перегораживает дорогу автору видео, из транспорта спешно выскакивает явно не сотрудник полиции и ломится в чужую машину. Причем до этого момента можно заметить, что патрульное авто врезалось в столб.

Фото: скрин с паблика "100 необычных мест Омска и Омской области"

За комментариями по данному инциденту Город55 обратился в УМВД по Омской области.

«В пятницу, 9 сентября, в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение об опрокидывании автомобиля ВАЗ-210740 в деревне Калиновка. На место происшествия был направлен экипаж ГИБДД», – пояснили Городу55 в региональной полиции.

На месте, по данным ведомства, было установлено, что автомобилем управлял 34-летний житель Омска с явными признаки опьянения. Ранее мужчина был лишен прав.

«Во время оформления ДТП мужчина сел за руль служебной машины и уехал. Однако после был задержан сотрудниками полиции», – сообщили в УМВД.

Сейчас начальником УМВД России по Омской области по факту этого инцидента назначена служебная проверка.

Что касается нарушителя, который разыграл сцену из популярной игры ГТА, то в отношении него составлено сразу 23 административных протокола, в частности за движение по обочине, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление транспортным средством будучи лишенным данного права.

Заработал омич и уголовное дело по статье «Угон».
 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Полиция#ЧП#ДТП#Угон
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