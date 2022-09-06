Фондовый рынок 2022. Как сохранить оставшиеся сбережения

Как сообщают Новые Известия, с начала весны этого года реальные зарплаты россиян в общей сложности уменьшились на 16,5%: в апреле — 7,2%, в мае — 6,1% и в июне — 3,2%. В связи с этим люди начали использовать свои сбережения, что привело к той или иной потери всех накоплений. Но не у всех. Некоторые ищут альтернативные варианты и прибегают к игре на фондовом рынке. В 2022 году на Мосбиржу пришло более миллиона частных инвесторов.