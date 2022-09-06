Фондовый рынок 2022. Как сохранить оставшиеся сбережения

Как сообщают Новые Известия, с начала весны этого года реальные зарплаты россиян в общей сложности уменьшились на 16,5%: в апреле — 7,2%, в мае — 6,1% и в июне — 3,2%. В связи с этим люди начали использовать свои сбережения, что привело к той или иной потери всех накоплений. Но не у всех. Некоторые ищут альтернативные варианты и прибегают к игре на фондовом рынке. В 2022 году на Мосбиржу пришло более миллиона частных инвесторов.
«Потребности в финансировании бизнеса всегда были и будут, а поэтому долговой рынок будет востребован со стороны компаний, при этом инфляция, низкие ставки по депозитам будут привлекать на фондовый рынок людей, которые хотят не просто сохранить, но и приумножить свои накопления», — отмечает финансовый консультант Елена Корнилова.
Сейчас рынок начал оживать. 12 сентября Мосбиржа возобновит вечерние торги на фондовом рынке и утренние торги на срочном и валютных рынках. Людей также подгоняет ситуация с акциями крупных компаний. Например, совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию. Всего на эти цели потратят 1,2 трлн рублей. И каждый здесь хочет получить в свой кошелек.
«Стоит помнить, что риск всегда прямо пропорционален потенциальной доходности. Что касается акций, то я не рекомендовал бы вкладывать в них без тщательного изучения финансовой отчетности эмитентов. Еще важно учитывать корпоративные новости, их своевременный анализ позволяет хорошо заработать в моменте. Примером могут служить бумаги СПБ Биржи, которые за пару дней в начале августа выросли на 50%. Ралли случилось после анонса расширения списка „иностранных ценных бумаг“, доступных для торговли на площадке», — поделился мнением управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев
Но в большинстве случаев новички и непрофессиональные инвесторы не горят желанием анализировать компании. Для таких придумали брокерские компании, у которых можно приобрести долю в фонде. Здесь уже отобраны акции множества компаний по различным признакам. Главное, чтобы отдельный сектор или фондовый рынок имел здоровое положение. Мнение экспертов здесь двояко: одни считают, что хуже уже не будет, а другие — что от отечественного рынка можно ожидать чего угодно.
Для тех, кто ищет более безопасный способ вложения средств, существуют инвестиции в ОФЗ и облигации крупных корпоративных клиентов.
«С учетом планируемого снижения ставки ЦБ 16 сентября открываются возможности получить прибыль в 2–3% в течение короткого времени», — подмечает Елена Корнилова.
Перспективными отраслями в России считаются производители газа и угля. Они могут послужить хорошим объектом инвестирования, ведь цены на них сейчас уже более чем вдвое превышают прошлогодние. Более стабильным активом также выступают облигации различных компаний.
«Инвесторам нужно присмотреться к еврооблигациям российских компаний в иностранной валюте. Московская биржа в июле возобновила такие торги, что дает инвесторам возможность получить доходность в валюте, не подвергаясь риску заморозки активов. Инвесторы в августе получили два привлекательных инструмента в юанях: облигации „Русал“ и „Полюс“. Текущий курс китайского юаня к рублю и доходность по облигациям выглядят привлекательно для инвесторов», — рассказывает Персональный брокер Инвестиционного Банка Синара Тимур Баянов
Из всего этого можно сделать вывод, что фондовый рынок - как русская рулетка. Здесь стоит быть готовым к любому повороту, и гарантий нет. Главное - запомнить несколько правил. Есть свободное время на изучение рынка и готовы рискнуть своими средствами? Покупайте акции перспективных компаний. Нет времени разбираться, но готовы рискнуть? Посмотрите на фонды. Устраивает доходность, близкая той, что предлагают банки, тогда обратите внимание на ОФЗ. Не хотите рисковать — храните сбережения под подушкой.