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Хотела вернуть, но не смогла. Омичка присвоила себе чужой потерянный телефон

5 сентября 04:36
Фото: 1MI

Омичка присвоила потерянный мобильный вахтовика из Башкортостана

Вахтовик случайно забыл телефон в железнодорожном вокзале, но полицейские помогли его вернуть.

В Омске транспортные полицейские помогли 46-летнему жителю Башкортостана вернуть мобильный телефон стоимостью 13 тыс рублей. Мужчина рассказал, что работал на вахте в Омске, а в день отъезда домой обналичивал электронный билет в кассе.

Он положил телефон на стойку, но отвлекся, потому что объявили посадку. Мужчина пошел к поезду, а пропажу телефона обнаружил позднее. Полицейские задержали ранее не судимую 40-летнюю женщину.

Она объяснила, что нашла телефон на стойке кассы и решила оставить его у себя на случай, если владелец вернется. Когда никто не пришел, она решила оставить гаджет себе. Сейчас телефон вернули владельцу, возбуждено уголовное дело.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Полиция#Телефон#Поезд
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