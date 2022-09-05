Хотела вернуть, но не смогла. Омичка присвоила себе чужой потерянный телефон

В Омске транспортные полицейские помогли 46-летнему жителю Башкортостана вернуть мобильный телефон стоимостью 13 тыс рублей. Мужчина рассказал, что работал на вахте в Омске, а в день отъезда домой обналичивал электронный билет в кассе.
Он положил телефон на стойку, но отвлекся, потому что объявили посадку. Мужчина пошел к поезду, а пропажу телефона обнаружил позднее. Полицейские задержали ранее не судимую 40-летнюю женщину.
Она объяснила, что нашла телефон на стойке кассы и решила оставить его у себя на случай, если владелец вернется. Когда никто не пришел, она решила оставить гаджет себе. Сейчас телефон вернули владельцу, возбуждено уголовное дело.