Весь сентябрь в Омской области прогнозируется хорошая погода и минимальные осадки. Прогноз аномалий температуры воздуха и количества осадков в сентябре этого года опубликовал Гидрометцентр России.
В первый месяц осени температура воздуха останется такой же, как и многие годы до этого: примерно 5,6 градусов ночью и 16,4 градуса днем, и иногда на 1 градус выше нормы. Осадки будут меньше нормы: 33 миллиметра за месяц.
Синоптики отмечают, что прогноз не может быть окончательным и точным. Погоду на ближайшие дни смотрите в материале ниже. Метеорологи прогнозируют жаркие выходные.