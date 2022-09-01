Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зима не близко. Озвучен прогноз погоды на сентябрь в Омской области

1 сентября 09:09
Фото: 1MI

Синоптики пообещали теплый и засушливый сентябрь в Омской области

Ожидается, что температура в первый месяц осени будет даже выше нормы.

Весь сентябрь в Омской области прогнозируется хорошая погода и минимальные осадки. Прогноз аномалий температуры воздуха и количества осадков в сентябре этого года опубликовал Гидрометцентр России.

В первый месяц осени температура воздуха останется такой же, как и многие годы до этого: примерно 5,6 градусов ночью и 16,4 градуса днем, и иногда на 1 градус выше нормы. Осадки будут меньше нормы: 33 миллиметра за месяц.

Синоптики отмечают, что прогноз не может быть окончательным и точным. Погоду на ближайшие дни смотрите в материале ниже. Метеорологи прогнозируют жаркие выходные.

Ну и пекло. В Омске осень начнется с 35-градусной жары
Узнать подробнее
#Ольга Цветатий#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Прогноз погоды на выходные#Осень#Погода на осень
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10