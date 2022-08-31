Ну и пекло. В Омске осень начнется с 35-градусной жары

В субботу, 3 сентября, омичей ждет неожиданная жара до +19…+35 градусов. В воскресенье, 4 сентября, в город придет похолодание. Столбик термометра окажется на отметке +13…+21 градус. В понедельник, 5 сентября, будет прохладно до +9…+16 градусов, будет идти дождь, выпадет 9.1 мм осадков. Во вторник, 6 сентября, температура воздуха составит +7…+17 градусов.