В Омске раскрыли наркосеть, которая сбывала наркотики в аптеках

Омская семья создала крупный наркотрафик на территории Омска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими было изъято около 62 кг наркотиков. Все подробности рассказали в пресс-службе областного УМВД России.
Основателем наркоимперии стал мужчина. Он велел своей матери и сестре выращивать коноплю, а затем сушить и фасовать ее по пакетикам. Сбытом среди знакомых занимались еще шестеро человек, а вот среди населения — фармацевты местных аптек. Сильнодействующие вещества аптекари продавали с легкостью, без рецепта и кассового чека.
Изъятые 62 кг наркотиков были сожжены сотрудниками областного УНК УМВД России. Из них свыше 36 кг — наркотики растительного происхождения, более 20 кг — сильнодействующие вещества, чуть более 6 кг — синтетические наркотики. Также были уничтожены все подручное материалы, которые использовались в фасовке.
Все соучастники уже приговорены к длительным срокам лишения свободы.