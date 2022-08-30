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В Омске раскрыли наркосеть, которая сбывала наркотики в аптеках

30 августа 09:36
Фото: 1MI

Фармацевты сбывали наркотики в омских аптеках

Омич подключил к бизнесу мать и сестру, а распространением занимались фармацевты.

Омская семья создала крупный наркотрафик на территории Омска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими было изъято около 62 кг наркотиков. Все подробности рассказали в пресс-службе областного УМВД России.

Основателем наркоимперии стал мужчина. Он велел своей матери и сестре выращивать коноплю, а затем сушить и фасовать ее по пакетикам. Сбытом среди знакомых занимались еще шестеро человек, а вот среди населения — фармацевты местных аптек. Сильнодействующие вещества аптекари продавали с легкостью, без рецепта и кассового чека.

Изъятые 62 кг наркотиков были сожжены сотрудниками областного УНК УМВД России. Из них свыше 36 кг — наркотики растительного происхождения, более 20 кг — сильнодействующие вещества, чуть более 6 кг — синтетические наркотики. Также были уничтожены все подручное материалы, которые использовались в фасовке.

Все соучастники уже приговорены к длительным срокам лишения свободы.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Полиция#Наркотики#Синтетические наркотики#Сбыт наркотиков
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