В Омске раскрыли наркосеть, которая сбывала наркотики в аптеках

Основателем наркоимперии стал мужчина. Он велел своей матери и сестре выращивать коноплю, а затем сушить и фасовать ее по пакетикам. Сбытом среди знакомых занимались еще шестеро человек, а вот среди населения — фармацевты местных аптек. Сильнодействующие вещества аптекари продавали с легкостью, без рецепта и кассового чека.