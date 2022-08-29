Жесткое ДТП с маршруткой на Театральной площади в Омске обросло уголовным делом

В Омске следователи специализированного отдела по расследованию ДТП городской полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Поводом для него стало ДТП с участием маршрутки на Театральной площади в субботу, 27 августа.