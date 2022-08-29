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Жесткое ДТП с маршруткой на Театральной площади в Омске обросло уголовным делом

29 августа 05:19
Фото: УГИБДД по Омской области
По данным силовиков, в аварии пострадало 10 человек, в том числе и ребенок.

В Омске следователи специализированного отдела по расследованию ДТП городской полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Поводом для него стало ДТП с участием маршрутки на Театральной площади в субботу, 27 августа. 

«Предварительно установлено, что 25-летний водитель ВАЗ-2107 на перекрестке улиц Пушкина и Думской проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, который ехал по маршруту № 222», – пояснили Городу55 в УМВД по городу Омску

После сильного удара маршрутка опрокинулась на бок, слетела на встречную полосу, после чего в нее врезался KIA Rio. 

В результате этой аварии пострадали 2 человека из ВАЗа, – женщина и мужчина, а также 8 пассажиров микроавтобуса, среди которых 9-летняя девочка. 

Следствие по этой аварии продолжается. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ЧП#Авария#Уголовное дело#Дети
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