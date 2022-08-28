Лучше закрыть окна. В Омске введен особо опасный режим

В Омске — режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.
НМУ первой степени опасности объявлен с 00:00 до 11:00 28 августа. В этот период вредные примеси плохо рассеиваются в атмосферном воздухе. Омичи прозвали явление режимом «черного неба», поскольку остро ощущают выбросы.
Также синоптики предупреждают о заморозках. Ночью 28 и 29 августа местами по региону ожидается температура до -5 градусов.
Напомним, с 26 августа по 2 сентября в Омской области прогнозируется пятый класс горимости.