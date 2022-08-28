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Лучше закрыть окна. В Омске введен особо опасный режим

28 августа 03:30
Фото: 1MI

В Омске до 11:00 объявлен режим НМУ

Горожан предупреждают о «черном небе».

В Омске — режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

НМУ первой степени опасности объявлен с 00:00 до 11:00 28 августа. В этот период вредные примеси плохо рассеиваются в атмосферном воздухе. Омичи прозвали явление режимом «черного неба», поскольку остро ощущают выбросы.

Также синоптики предупреждают о заморозках. Ночью 28 и 29 августа местами по региону ожидается температура до -5 градусов.

Напомним, с 26 августа по 2 сентября в Омской области прогнозируется пятый класс горимости.

#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Выбросы#Заморозки#Погода в Омске#Прогноз погоды
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