Водитель маршрутки в Омске сбил пассажирку, которая вышла из салона

В связи с этим региональная прокуратура поручила Западно-Сибирскому межрегиональному управлению Госавтонадзора проверить перевозчика, который работает на этом маршруте. Проверяющие будут изучать требования безопасности у ИП, в том числе режим сна и отдыха водителей.