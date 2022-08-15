Водитель маршрутки в Омске сбил пассажирку, которая вышла из салона

В региональной прокуратуре заинтересовались ДТП на улице Кордной, где водитель маршрутки сбил пожилую пассажирку.
«Утром 11 августа водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 222, в районе дома № 67б по улице Кордной, высадив пассажира — 72-летнюю пенсионерку, которая после высадки передвигалась рядом, держась рукой за борт автобуса, допустил на нее наезд», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Женщину госпитализировали в больницу с серьезной травмой головы. По результатам медицинской экспертизы будет решен вопрос об ответственности водителя.
В связи с этим региональная прокуратура поручила Западно-Сибирскому межрегиональному управлению Госавтонадзора проверить перевозчика, который работает на этом маршруте. Проверяющие будут изучать требования безопасности у ИП, в том числе режим сна и отдыха водителей.
Напомним, что автобусы 222 маршрута уже не первый раз попадают в сводки происшествия. Так, 16 июня 61-летний водитель маршрутки у здания Горсовета на пешеходном переходе сбил трех 15-летних школьников, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Владелец маршрута № 22 — ИП Алгазин, которого уже не раз проверяли на предмет обеспечения безопасности.