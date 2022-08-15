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Водитель маршрутки в Омске сбил пассажирку, которая вышла из салона

Водитель маршрутки в Омске сбил пассажирку, которая вышла из салона

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
ДТП в очередной раз произошло на 222-м маршруте, который уже несколько раз попадал в сводки серьезных аварий.

В региональной прокуратуре заинтересовались ДТП на улице Кордной, где водитель маршрутки сбил пожилую пассажирку.

«Утром 11 августа  водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 222, в районе дома № 67б по улице Кордной, высадив пассажира — 72-летнюю пенсионерку, которая после высадки передвигалась рядом, держась рукой за борт автобуса, допустил на нее наезд», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.

Женщину госпитализировали в больницу с серьезной травмой головы. По результатам медицинской экспертизы будет решен вопрос об ответственности водителя.

В связи с этим региональная прокуратура поручила Западно-Сибирскому межрегиональному управлению Госавтонадзора проверить перевозчика, который работает на этом маршруте. Проверяющие будут изучать требования безопасности у ИП, в том числе режим сна и отдыха водителей.

Напомним, что автобусы 222 маршрута уже не первый раз попадают в сводки происшествия. Так, 16 июня 61-летний водитель маршрутки у здания Горсовета на пешеходном переходе сбил трех 15-летних школьников, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Владелец маршрута № 22 — ИП Алгазин, которого уже не раз проверяли на предмет обеспечения безопасности.

Фото: Город55
#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Прокуратура Омской области#Авария#Маршрутки
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