После двух тяжелых ДТП подряд омский маршрут признали опасным

Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора провело проверку перевозчика, который работает на маршруте №222. Этот маршрут обслуживает ИП Алгазин.
Поводом для проверки стала авария, которая произошла 16 июня на светофоре возле здания Горсовета. Трое подростков переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на них наехала маршрутка. Одну девочку увезли в больницу без сознания.
Проверка показала, что перевозчик допустил многочисленные нарушения. Водители не проходили инструктажи по безопасности перевозок пассажиров, часто они не проходили медосмотры после рейсов. Время работы и отдыха водителей не контролировали, а за условиями хранения автомобилей не следили.
Перевозчику выдали предписание за ведение предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями. Его рассмотрит суд. Также продолжается расследование уголовного дела.
Напомним, спустя около недели машина этого же перевозчика попала еще в одно ДТП. На улице 10 лет Октября маршрутка №222 насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет.