После двух тяжелых ДТП подряд омский маршрут признали опасным

Проверка показала, что перевозчик допустил многочисленные нарушения. Водители не проходили инструктажи по безопасности перевозок пассажиров, часто они не проходили медосмотры после рейсов. Время работы и отдыха водителей не контролировали, а за условиями хранения автомобилей не следили.