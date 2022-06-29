Роковое совпадение. Под колесами маршрутки «на зебре» вновь оказался человек

Напомним, что это уже второе ДТП за месяц на 222-м маршруте. В начале июня у здания горсовета водитель Газели сбил трех подростков, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадали все три школьника. Одна девочка была доставлена в больницу без сознания.