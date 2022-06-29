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Роковое совпадение. Под колесами маршрутки «на зебре» вновь оказался человек

Роковое совпадение. Под колесами маршрутки «на зебре» вновь оказался человек

Вчера, 22:49
Фото: 1MI

На 222 маршруте второй раз за месяц Газель сбила человека на пешеходном переходе

Пешеход скончался на месте аварии.

На 222-м маршруте второй раз за месяц произошла трагедия. Под колесами Газели на регулируемом пешеходном переходе оказался человек.

Авария произошла на пересечении улиц 10 Лет Октября и Лескова. 49-летний водитель микроавтобуса сбил пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. От полученных травм мужчина скончался на месте. В салоне Газели в момент аварии находились 8 пассажиров, никто из них не пострадал, сообщили в УГИБДД.

Напомним, что это уже второе ДТП за месяц на 222-м маршруте. В начале июня у здания горсовета водитель Газели сбил трех подростков, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадали все три школьника. Одна девочка была доставлена в больницу без сознания. 

Отметим, маршрут №222 обслуживает ИП Алгазин. После предыдущего ДТП транспортный надзор инициировал проверку перевозчика.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Смертельное ДТП#Маршрутка#Авария#Авария с пострадавшими#Видео
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