Омский облизбирком возглавил Иван Ходаков

В правительстве Омской области объявили результаты тайного голосования по выборам председателя Облизбиркома члены областной комиссии. 100% голосов получил заместитель председателя комиссии Иван Ходаков. Теперь он официально возглавил областную избирательную комиссию.
Иван Ходаков вступил в свои обязанности с сегодняшнего дня, 26 августа — за две недели до единого дня голосования.
Напомним, предыдущий глава облизбиркома Алексей Нестеренко за месяц до выборов покинул пост по собственному желанию спустя почти 30 лет работы в избирательной системе.