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Омский облизбирком возглавил Иван Ходаков

26 августа 10:00
Фото: omskportal.ru
До ухода Алексея Нестеренко он работал в избиркоме заместителем председателя.

В правительстве Омской области объявили результаты тайного голосования по выборам председателя Облизбиркома члены областной комиссии. 100% голосов получил заместитель председателя комиссии Иван Ходаков. Теперь он официально возглавил областную избирательную комиссию.

Иван Ходаков вступил в свои обязанности с сегодняшнего дня, 26 августа — за две недели до единого дня голосования.

Напомним, предыдущий глава облизбиркома Алексей Нестеренко за месяц до выборов покинул пост по собственному желанию спустя почти 30 лет работы в избирательной системе.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Политика#Омская область#Иван Ходаков#Назначение#Избирком#Облизбирком
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