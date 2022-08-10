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Омский облизбирком за месяц до выборов официально остался без председателя

Омский облизбирком за месяц до выборов официально остался без председателя

Сегодня, 14:27
Фото: Омский облизбирком

Алексей Нестеренко официально покинул омский облизбирком

Его отставку утвердил губернатор Омской области Александр Бурков.

На портале правовой информации появилось распоряжение губернатора Омской области Александра Буркова «Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса Алексея Нестеренко».

Документом утверждена отставка Алексея Нестеренко по собственному желанию с 9 августа 2022 года, говорится в распоряжении.

По информации Города55, преемником Нестеренко на посту председателя избиркома с большой вероятностью станет Иван Ходаков.

Ранее сообщалось, что Алексей Нестеренко спустя почти 12 лет работы в облизбиркоме уходит на пенсию. В прошлом году его переизбрали на пост председателя избиркома на пять лет. Что думают об отставке Нестеренко депутаты Омского горсовета, можно узнать в материале ниже.

Представители фракций в Омском горсовете высказались об отставке Алексея Нестеренко
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Алексей Нестеренко
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