Омский облизбирком за месяц до выборов официально остался без председателя

Ранее сообщалось, что Алексей Нестеренко спустя почти 12 лет работы в облизбиркоме уходит на пенсию. В прошлом году его переизбрали на пост председателя избиркома на пять лет. Что думают об отставке Нестеренко депутаты Омского горсовета, можно узнать в материале ниже.