Омский облизбирком за месяц до выборов официально остался без председателя

На портале правовой информации появилось распоряжение губернатора Омской области Александра Буркова «Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса Алексея Нестеренко».
Документом утверждена отставка Алексея Нестеренко по собственному желанию с 9 августа 2022 года, говорится в распоряжении.
По информации Города55, преемником Нестеренко на посту председателя избиркома с большой вероятностью станет Иван Ходаков.
Ранее сообщалось, что Алексей Нестеренко спустя почти 12 лет работы в облизбиркоме уходит на пенсию. В прошлом году его переизбрали на пост председателя избиркома на пять лет. Что думают об отставке Нестеренко депутаты Омского горсовета, можно узнать в материале ниже.