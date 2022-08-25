Запугали и обобрали. Омичка лишилась всего после разговора с «банкирами»

Пожилая омичка доверилась мошенникам и перевела на их счета 1,3 млн рублей. В полицию 60-летняя жительница Ленинского округа обратилась уже после того, как ее сын распознал обман. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
В этой истории злоумышленники взяли у омички все, что было можно. Звонки от них ей стали поступать две недели назад. Здесь все по старой схеме: неизвестные пытаются оформить кредит в размере 100 тысяч рублей и, чтобы их опередить, нужно взять кредит самому. Кроме того, в этот раз лжесотрудники банка пригрозили уголовной ответственностью, если женщина расскажет об этом родственникам.
Как итог, женщина взяла кредит, и не один. Далее мошенники снова запугали ее прежней историей. Через пять дней она перевела на неизвестный номер сотового телефона еще 45 тысяч рублей, а затем дополнительно оформила займ на 700 тысяч рублей под залог своей квартиры.
Общая сумма кредитов составила 1,3 млн рублей. Следователи завели уголовное дело за мошенничество. Полицейские продолжают проверку.