Запугали и обобрали. Омичка лишилась всего после разговора с «банкирами»

В этой истории злоумышленники взяли у омички все, что было можно. Звонки от них ей стали поступать две недели назад. Здесь все по старой схеме: неизвестные пытаются оформить кредит в размере 100 тысяч рублей и, чтобы их опередить, нужно взять кредит самому. Кроме того, в этот раз лжесотрудники банка пригрозили уголовной ответственностью, если женщина расскажет об этом родственникам.