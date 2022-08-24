Не показалось. В омском минприроды объяснили удушливые запахи во время режима НМУ

После массовых жалоб на вонь в разных районах Омска в паблике «Дыши Омск» появилось сообщение от регионального министерства природных ресурсов и экологии. В ведомстве сообщили, что несколько автоматизированных постов экомониторинга в Омске зафиксировали превышения нормативов вредных веществ.