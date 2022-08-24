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Не показалось. В омском минприроды объяснили удушливые запахи во время режима НМУ

24 августа 09:18
Фото: 1MI

В воздухе Омска нашли почти двукратное превышение нормы оксида углерода

В ведомстве отчитались об анализе воздуха во время НМУ утром в среду, 24 августа.

После массовых жалоб на вонь в разных районах Омска в паблике «Дыши Омск» появилось сообщение от регионального министерства природных ресурсов и экологии. В ведомстве сообщили, что несколько автоматизированных постов экомониторинга в Омске зафиксировали превышения нормативов вредных веществ.

«На автоматизированном посту на улице Заслонова зафиксированы превышения ПДК следующих веществ: превышение ПДК оксида углерода в 1.7 раза, превышение ПДК взвешенных частиц РМ2.5 в 1.16 раза. На автоматизированном посту по ул. 4 Поселковая превышений ПДК по измеряемым показателям не зафиксировано», — рассказали в региональном минприроды.

В ведомстве подчеркнули, что выбросы зафиксировали во время действия режима НМУ. В этот период предприятия обязаны снижать уровень выбросов в атмосферу на 5-30% в зависимости от типа предприятия.

Согласно данным спецпроекта «Трубы Омска 2.0», найденные вещества в этот период могли выделять такие предприятия, как ОАО «Омскводоканал», АО «ОМПО «Иртыш», АО «Омскэлектро», АО «Омсктрансмаш», ЗАО «Завод сборного железобетона № 6».

Фото: 1MI
#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Минприроды#Вещество
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