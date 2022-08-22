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Инновации. Кондукторов в омских автобусах заменят электронные устройства

22 августа 14:58
Фото: 1MI

В общественном транспорте Омска начнется эксперимент с валидаторами

Новые оборудование поступит в этом году. Пока только 10 штук.

В сентябре этого года в Омск доставят 10 валидаторов для безналичной оплаты в общественном транспорте. Терминалы приобрело МП «Пассажирсервис». Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Пилотный маршрут с валидаторами в салоне запустят после того, как в транспорте смонтируют полный комплект необходимого оборудования, чтобы системы работали без перебоев.

Отметим, что такие устройства позволяют оплатить проезд самостоятельно при помощи проездной или банковской карты. Они фактически заменяют кондуктора. Но контролировать добросовестных и недобросовестных пассажиров все-же будут проверяющие.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Карта#Автобусы#Омские кондукторы
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