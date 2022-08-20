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Ночь на двух колесах. В Омске пройдет особенный велопробег в темноте

20 августа 03:26
Фото: 1MI

В Омске пройдет Ночной велопробег

Среди участников велопробега разыграют велосипед.

В региональном минспорта анонсировали необычный велопробег. Он стартует сегодня, 20 августа, в 21:00 на территории Омской крепости.

Помимо Ночного велопробега в Омской крепости с 20:00 часов будут выступать артисты Сибирского хореографического ансамбля «Русь» и шоу от школы-студии Аллы Духовой «Todes». Позже омичи смогут увидеть показательные номера BMX-спортсменов и атлетов движения «Воркаут-Омск».

После Ночного заезда, в 22:00, состоится розыгрыш призов, в том числе велосипеда. Также для участников заезда приготовили сертификат на 10 000 рублей в джампинг-клуб RAVE UP. А в завершении события в Омской крепости выступит центр «Гало» с театром огня.

#Ольга Акамова#Омск#Велосипед#Город#Новости#Омская область#Пробег#Велопробег#Ночь#Спорт
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