Ночь на двух колесах. В Омске пройдет особенный велопробег в темноте

В региональном минспорта анонсировали необычный велопробег. Он стартует сегодня, 20 августа, в 21:00 на территории Омской крепости.
Помимо Ночного велопробега в Омской крепости с 20:00 часов будут выступать артисты Сибирского хореографического ансамбля «Русь» и шоу от школы-студии Аллы Духовой «Todes». Позже омичи смогут увидеть показательные номера BMX-спортсменов и атлетов движения «Воркаут-Омск».
После Ночного заезда, в 22:00, состоится розыгрыш призов, в том числе велосипеда. Также для участников заезда приготовили сертификат на 10 000 рублей в джампинг-клуб RAVE UP. А в завершении события в Омской крепости выступит центр «Гало» с театром огня.