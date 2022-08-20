Ночь на двух колесах. В Омске пройдет особенный велопробег в темноте

После Ночного заезда, в 22:00, состоится розыгрыш призов, в том числе велосипеда. Также для участников заезда приготовили сертификат на 10 000 рублей в джампинг-клуб RAVE UP. А в завершении события в Омской крепости выступит центр «Гало» с театром огня.