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Появилось видео задержания браконьеров, ловивших под Омском краснокнижную стерлядь

Появилось видео задержания браконьеров, ловивших под Омском краснокнижную стерлядь

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
За три пойманных рыбы одному из них грозит до 2 лет колонии.

В Омской области задержали троих браконьеров, ловивших стерлядь.

Первый случай произошел в омском порту. Рыбака с уловом поймали в районе поселка Николаевка. Как выяснилось, 39-летний мужчина уже несколько раз был судим за аналогичные преступления. За три краснокнижных рыбы, угодивших в его сеть, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Второй инцидент был также недалеко от города — в районе поселка Фадино в Омском районе. Там задержали двоих омичей 43-х и 44-х лет, которые рыбачили на лодке также с помощью сети.

«В настоящее время по данному факту транспортными полицейскими устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантов. По результатам проверки фигуранты будут привлечены у уголовной ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов», — рассказала пресс-секретарь Омской транспортной полиции Алина Воробьева.

За год было возбуждено восемь таких уголовных дел. Браконьеры выловили 80 экземпляров вымирающих рыб на общую сумму в полмиллиона рублей. Также было изъято 500 метров сетей.

Фото: Омская транспортная полиция
#Анна Микула#Происшествия#Видео
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