Появилось видео задержания браконьеров, ловивших под Омском краснокнижную стерлядь

Первый случай произошел в омском порту. Рыбака с уловом поймали в районе поселка Николаевка. Как выяснилось, 39-летний мужчина уже несколько раз был судим за аналогичные преступления. За три краснокнижных рыбы, угодивших в его сеть, ему грозит до двух лет лишения свободы.