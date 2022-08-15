Город55
ГлавноеВсе новости
Первый регион России возобновил масочный режим из-за коронавируса

Первый регион России возобновил масочный режим из-за коронавируса

Вчера, 19:35
Фото: 1MI
Ограничения ввели в Бурятии.

В России появился первый регион, где после долгого перерыва снова ввели масочный режим. Им стала Бурятия, где за сутки нашли 201 случай коронавируса. Решение о возвращении масок принял республиканский оперштаб, сообщают «Новые известия».

Теперь местные жители будут обязаны носить маски в общественном транспорте, в аптеках, больницах и общественных местах.

В Омской области за сутки зарегистрировали 221 случай заражения коронавирусом. Ближайший оперштаб назначен на конец августа, пока вводить ограничения власти не планируют.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Коронавирус COVID-19#Ковид
Подпишитесь
Не вернуться домой. К обвалившемуся в Омске дому никого не подпустят
Сегодня, 14:40
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Сегодня, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Сегодня, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Сегодня, 17:58
Работница шинного завода в Омске случайно стала миллионером
Женщина купила билет в приложении и забыла о нем.
Сегодня, 15:03
В омской мэрии прокомментировали судьбу еще одного разрушающегося дома
Сегодня, 11:37