Первый регион России возобновил масочный режим из-за коронавируса

В России появился первый регион, где после долгого перерыва снова ввели масочный режим. Им стала Бурятия, где за сутки нашли 201 случай коронавируса. Решение о возвращении масок принял республиканский оперштаб, сообщают «Новые известия».
Теперь местные жители будут обязаны носить маски в общественном транспорте, в аптеках, больницах и общественных местах.
В Омской области за сутки зарегистрировали 221 случай заражения коронавирусом. Ближайший оперштаб назначен на конец августа, пока вводить ограничения власти не планируют.