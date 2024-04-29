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Обрушение дома

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2024
Валятся дома. В Омске разобрали все завалы на месте обрушившейся трехэтажки
Ближе к вечеру территория аварийного дома была полностью приведена в порядок.
29 апреля, 11:26
Остался вопрос. Снесут ли аварийную жилую трехэтажку в Омске после обрушения
Прокуратура уже включилась в дело и разбирается в деталях этого происшествия и незавершенного расселения.
29 апреля, 04:25
Разбирают завалы. Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка
Мэр Сергей Шелест рассказал, были ли в этот момент в доме жильцы.
29 апреля, 03:59
2022
Украли забор. В Омске пропало ограждение вокруг рухнувшего дома
В мэрии рассказали, что забор украли неизвестные. Сейчас забор устанавливают заново.
3 ноября 2022, 04:20
Назначения в горсовете, дело об обрушении дома, первый матч «Авангарда». Омск за день
29 сентября 2022, 14:15
Омские следователи назвали возможного виновника обрушения стены дома в Омске
Бастрыкин взял на контроль расследование дел, связанных с проблемным домом.
29 сентября 2022, 04:42
Снести нельзя восстановить. Какие дома признали аварийными в Омске
11 сентября 2022, 09:05
ДТП с четырьмя погибшими, приговор по обрушению казармы, шестая волна COVID в Омске
21 августа 2022, 10:43
В омской мэрии прокомментировали судьбу еще одного разрушающегося дома
По словам чиновников, здание на проспекте Мира, 167Б не признано аварийным и подлежит капремонту.
15 августа 2022, 05:37
Жильцов обрушенного дома в Омске поселили в соседней гимназии до понедельника
Омичам выдали предметы первой необходимости и поселили в пункте временного размещения.
13 августа 2022, 07:12
Спецпроект
Обрушение жилого дома в Омске. Как это было
Город55 публикует подробный репортаж с места ЧП и свидетельства очевидцев.
Омские спасатели собираются лезть под плиты разрушенного дома в Нефтяниках
Сотрудники МЧС хотят полностью исключить вероятностью нахождения людей под завалами.
12 августа 2022, 13:27
Аварийный дом с рухнувшим потолком в Омске не будут расселять
В признанном аварийным доме на улице 2-й Совхозной во время ливня обрушился потолок. Но его все равно не расселят.
1 августа 2022, 14:11
«Разбудил страшный грохот». Что случилось в доме на улице 50 лет Профсоюзов в Омске
2 апреля 2022, 12:31
Мэр Омска Сергей Шелест проверил состояние дома, где разрушилась стена
О будущем аварийного дома рассказал Сергей Шелест.
2 апреля 2022, 07:04

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