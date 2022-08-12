Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске на фоне роста заболеваемости коронавирусом соберется оперштаб

В Омске на фоне роста заболеваемости коронавирусом соберется оперштаб

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
Будет снова решаться судьба коронавирусных ограничений.

До конца месяца в Омске будет заседание оперштаба по коронавирусу. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» заявил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

«Заседание оперштаба состоится в конце августа, не позднее 30 августа», – заявил он. 

Отметим, что оперштаб соберется на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Как ранее сообщал Город55, Омская область оказалась на 4 месте в стране по смертности от COVID-19 по итогам июня текущего года. В день регистрируют около 150 новых случаев.

#Общество#Город#Коронавирус COVID-19#Новости#Омск#Омская область#Владимир Куприянов#Министры#Оперштаб#Заболеваемость#Василий Попов
Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Сегодня, 17:03
Появилось видео с моментом обрушения дома в Омске
Сегодня, 17:30
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Сегодня, 07:55
Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет
Сегодня, 13:32
Мать едва не выпавшей с балкона девочки в Омске отравилась психотропами
Сегодня, 14:29
В Омске вероятным виновникам выбросов сероводорода и аммиака выдали предостережения
Контролирующие органы нашли виновников выбросов, разбираться с ними будет Росприроднадзор.
Сегодня, 16:20