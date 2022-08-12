В Омске на фоне роста заболеваемости коронавирусом соберется оперштаб

До конца месяца в Омске будет заседание оперштаба по коронавирусу. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» заявил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.
«Заседание оперштаба состоится в конце августа, не позднее 30 августа», – заявил он.
Отметим, что оперштаб соберется на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Как ранее сообщал Город55, Омская область оказалась на 4 месте в стране по смертности от COVID-19 по итогам июня текущего года. В день регистрируют около 150 новых случаев.