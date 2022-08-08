Омская область оказалась на 4 месте по смертности от коронавируса в России

Статистики обнародовали актуальные данные о естественном движении населения в России за июнь текущего года. Наибольший интерес в этом отчете вызывают цифры по смертности от COVID-19.
По данным Росстата, за указанный период в стране было зарегистрировано 3063 случая, где основной причиной смерти значилась коронавирусная инфекция. Этот показатель на 85% меньше, чем в июне 2021 года.
Что касается регионов, то лидером по этому показателю ожидаемо стала Москва. Там за июнь от коронавируса умерло 469 человек, на втором месте – Санкт-Петербург, где зарегистрировано 288 смертей от COVID-19. Замыкает тройку Московская область со 191 умершим.
При этом на четвертом месте по этому показателю неожиданно оказалась Омская область. По данным ведомства, за первый месяц лета в нашем регионе коронавирус унес жизнь 159 пациентов.
По этому показателю омичи почти в 3-4 раза обогнали соседей по Сибирскому федеральному округу: в Красноярском крае — 52 летальных случая, в Кемеровской области и Алтайском крае – по 46, в Иркутской области — 44, в Новосибирской — 41, в Томской области — 20.