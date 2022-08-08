Омская область оказалась на 4 месте по смертности от коронавируса в России

Что касается регионов, то лидером по этому показателю ожидаемо стала Москва. Там за июнь от коронавируса умерло 469 человек, на втором месте – Санкт-Петербург, где зарегистрировано 288 смертей от COVID-19. Замыкает тройку Московская область со 191 умершим.