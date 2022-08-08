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Омская область оказалась на 4 месте по смертности от коронавируса в России

Омская область оказалась на 4 месте по смертности от коронавируса в России

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
Такие данные в ежемесячном отчете о естественном движении населения приводит Росстат.

Статистики обнародовали актуальные данные о естественном движении населения в России за июнь текущего года. Наибольший интерес в этом отчете вызывают цифры по смертности от COVID-19.

По данным Росстата, за указанный период в стране было зарегистрировано 3063 случая, где основной причиной смерти значилась коронавирусная инфекция.  Этот показатель на 85% меньше, чем в июне 2021 года. 

Что касается регионов, то лидером по этому показателю ожидаемо стала Москва. Там за июнь от коронавируса умерло 469 человек, на втором месте – Санкт-Петербург, где зарегистрировано 288 смертей от COVID-19. Замыкает тройку Московская область со 191 умершим. 

При этом на четвертом месте по этому показателю неожиданно оказалась Омская область. По данным ведомства, за первый месяц лета в нашем регионе коронавирус унес жизнь 159 пациентов. 

По этому показателю омичи почти в 3-4 раза обогнали соседей по Сибирскому федеральному округу: в Красноярском крае — 52 летальных случая, в Кемеровской области и Алтайском крае – по 46, в Иркутской области — 44, в Новосибирской — 41, в Томской области — 20. 

#Василий Попов#Общество#Город#Коронавирус COVID-19#Новости#Омск#Омская область#Москва#Санкт-Петербург#Новосибирская область#Статистика#Смертность#Демография#Болезнь
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