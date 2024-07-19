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Оперштаб

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2024
Вода не уходит. Для омичей открыли пункт временного размещения из-за подтоплений
19 июля, 03:22
2023
Ждать осталось недолго. В Омске объявили дату старта отопительного сезона
16 сентября 2023, 05:59
Оперштаб сообщил о принятых решениях по помощи пассажирам рейса Сочи-Омск
12 сентября 2023, 07:44
В Омской области обновили состав антитеррористической комиссии и оперштаба
6 сентября 2023, 05:08
«Сверили часы». В Омской области прошел оперштаб с представителями силовых ведомств
Временный глава региона отметил, что держит ситуацию под контролем.
24 июня 2023, 17:21
В Омской области до конца лета продлили режим повышенной готовности
29 мая 2023, 13:12
2022
В Омске состоится первое заседание обновленного оперштаба по борьбе с коронавирусом
Заседание состоится в понедельник, 31 октября.
29 октября 2022, 07:31
В Омской области изменился состав оперштаба по борьбе с коронавирусом
Часть участников исключили, а вместо них добавили новых.
28 октября 2022, 08:47
В Омске примут решение о масочном режиме из-за коронавируса
25 августа 2022, 12:01
В Омске на фоне роста заболеваемости коронавирусом соберется оперштаб
12 августа 2022, 04:21
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
27 июня 2022, 13:18
На оперштабе могут разрешить массовые мероприятия в Омске
Также рассмотрят вопрос об отмене или продлении масочного режима.
25 мая 2022, 10:14

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