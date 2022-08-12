Эстония запрещает россиянам въезжать в свою страну

Как пишет infox.ru, в четверг в ходе правительственного брифинга министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объявил: россиянам закроют въезд в страну с визами шенген, выданными Эстонией. Виз других государств новая мера не касается.
Запрет не коснется и работников российских дипломатических представительств, членов их семей и лиц, которые осуществляют международные перевозки или могут свободно передвигаться по законам ЕС, близких родственников граждан Эстонии, обладателей ПМЖ. Прогнозируют, что ограничения коснутся практически 50 тыс. россиян.
Рейнсалу также добавил: на следующей неделе эстонское правительство обсудит инициативу о запрете въезда всем россиянам без исключения.
По прогнозу блогера, инвестора Олеся Филоненко, другие страны Прибалтики, наверное, очень скоро примут такое же решение. Латвия уже назвала Россию государством, спонсирующим терроризм. В Латвии — особенно тревожная обстановка, вызывающая беспокойство по поводу активов россиян в этой стране.
Из положительных моментов аналитик Евгений Коган отметил позицию Германии по поводу шенгенских виз для россиян. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сложно представляет себе запрет на выдачу виз.