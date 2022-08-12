Эстония запрещает россиянам въезжать в свою страну

По прогнозу блогера, инвестора Олеся Филоненко, другие страны Прибалтики, наверное, очень скоро примут такое же решение. Латвия уже назвала Россию государством, спонсирующим терроризм. В Латвии — особенно тревожная обстановка, вызывающая беспокойство по поводу активов россиян в этой стране.