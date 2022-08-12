Город55
ГлавноеВсе новости

Эстония запрещает россиянам въезжать в свою страну

Сегодня, 14:31
Эстония решила фактически аннулировать свои визы для российских граждан. Это может послужить началом того, что Россия на западных границах окажется полностью заблокирована.

Как пишет infox.ru, в четверг в ходе правительственного брифинга министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объявил: россиянам закроют въезд в страну с визами шенген, выданными Эстонией. Виз других государств новая мера не касается. 

Запрет не коснется и работников российских дипломатических представительств, членов их семей и лиц, которые осуществляют международные перевозки или могут свободно передвигаться по законам ЕС, близких родственников граждан Эстонии, обладателей ПМЖ. Прогнозируют, что ограничения коснутся практически 50 тыс. россиян. 

Рейнсалу также добавил: на следующей неделе эстонское правительство обсудит инициативу о запрете въезда всем россиянам без исключения. 

По прогнозу блогера, инвестора Олеся Филоненко, другие страны Прибалтики, наверное, очень скоро примут такое же решение. Латвия уже назвала Россию государством, спонсирующим терроризм. В Латвии — особенно тревожная обстановка, вызывающая беспокойство по поводу активов россиян в этой стране. 

Из положительных моментов аналитик Евгений Коган отметил позицию Германии по поводу шенгенских виз для россиян. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сложно представляет себе запрет на выдачу виз.

Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Сегодня, 17:03
Появилось видео с моментом обрушения дома в Омске
Сегодня, 17:30
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Сегодня, 07:55
Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет
Сегодня, 13:32
Мать едва не выпавшей с балкона девочки в Омске отравилась психотропами
Сегодня, 14:29
В Омске вероятным виновникам выбросов сероводорода и аммиака выдали предостережения
Контролирующие органы нашли виновников выбросов, разбираться с ними будет Росприроднадзор.
Сегодня, 16:20