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В Омской области построят склад маркетплейса Wildberries

В Омской области построят склад маркетплейса Wildberries

Вчера, 16:56
Фото: телеграм-канал губернатора Омской области
Новый склад позволит трудоустроить около 5 тыс омичей.

В своем телеграм-канале губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что вскоре в регионе появится первый склад маркетплейса Wildberries. Глава региона подписал соглашение о сотрудничестве с главой компании Татьяной Бакальчук.

В рамках крупного инвестпроекта строительство складов начнется уже в 2023 году, их площадь составит около 100 тыс кв. м. Предполагается, что на складах будут трудиться порядка 5 тыс человек.

«Мы со своей стороны готовы предложить инвестору всестороннюю помощь и широкий набор преференций в реализации проекта. У нас развитая инфраструктура города-миллионника, статус стратегической приграничной территории и широкие возможности для выхода на рынки центральноазиатских стран. Омск часто называют воротами в Азию, и это подкрепляют данные о нашем внешнеторговом обороте, который растет с каждым годом», —  сообщил губернатор в своем телеграм-канале. 

Фото: телеграм-канал губернатора Омской области
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Татьяна Бакальчук#Александр Бурков#Склад#Строительство#Проект
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