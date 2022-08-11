В Омской области построят склад маркетплейса Wildberries

В своем телеграм-канале губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что вскоре в регионе появится первый склад маркетплейса Wildberries. Глава региона подписал соглашение о сотрудничестве с главой компании Татьяной Бакальчук.
В рамках крупного инвестпроекта строительство складов начнется уже в 2023 году, их площадь составит около 100 тыс кв. м. Предполагается, что на складах будут трудиться порядка 5 тыс человек.
«Мы со своей стороны готовы предложить инвестору всестороннюю помощь и широкий набор преференций в реализации проекта. У нас развитая инфраструктура города-миллионника, статус стратегической приграничной территории и широкие возможности для выхода на рынки центральноазиатских стран. Омск часто называют воротами в Азию, и это подкрепляют данные о нашем внешнеторговом обороте, который растет с каждым годом», — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.