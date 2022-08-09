Хоккеист Никита Никитин вернулся в омский «Авангард» в новом амплуа

В пресс-службе омского клуба «Авангард» сообщили о возвращении хоккеиста Никиты Никитина. При этом чемпион мира будет выступать не в качестве спортсмена, а в качестве тренера.
Хоккеист с начала нового сезона будет тренировать юных защитников в академии «Авангард» — Никитина назначили тренером по работе с защитниками, отметили в клубе.
Никита Никитин — омич, выступал за «Авангард» в 2005-2010, 2013 и 2017 годах, а на протяжении последних лет выступал в НХЛ. В 2012 году в составе сборной России стал чемпионом мира.