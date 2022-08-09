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Хоккеист Никита Никитин вернулся в омский «Авангард» в новом амплуа

Хоккеист Никита Никитин вернулся в омский «Авангард» в новом амплуа

Вчера, 16:34
Фото: пресс-служба ХК Авангард

Чемпион мира Никитин стал новым тренером хоккейной академии «Авангард»

Спортсмен будет тренировать детей в Омске.

В пресс-службе омского клуба «Авангард» сообщили о возвращении хоккеиста Никиты Никитина. При этом чемпион мира будет выступать не в качестве спортсмена, а в качестве тренера.

Хоккеист с начала нового сезона будет тренировать юных защитников в академии «Авангард» — Никитина назначили тренером по работе с защитниками, отметили в клубе.

Никита Никитин — омич, выступал за «Авангард» в 2005-2010, 2013 и 2017 годах, а на протяжении последних лет выступал в НХЛ. В 2012 году в составе сборной России стал чемпионом мира.

#Ольга Акамова#Омск#Спорт#Новости#Омская область#Никита Никитин#Авангард#Тренер#Хоккейная академия авангард
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