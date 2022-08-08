Восполнил утрату. Омскому таксисту пришлось расплачиваться с братом убитого пассажира

В пресс-службе омских приставов рассказали о случае, когда за поездку на такси долго пришлось расплачиваться не пассажиру, а водителю. Несколько лет назад местный житель ехал на такси домой, и во время поездки между ним и таксистом возникла ссора.
Пассажир ударил водителя кулаком по лицу, а затем разбил лобовое стекло машины. Водитель побежал вслед за буйным пассажиром и несколько раз ударил того ножом. Мужчина скончался от полученных травм, а таксиста осудили на 8 лет колонии строгого режима.
Вдобавок к тюремному сроку омича обязали выплатить 700 тыс рублей брату погибшего пассажира. После того как омич вышел из колонии досрочно, он официально устроился на работу, и с тех пор с зарплаты омича ежемесячно удерживали часть средств для выплаты компенсации морального вреда.
Сейчас, уточняют в пресс-службе УФССП России по Омской области, омич полностью погасил долг перед родными убитого им пассажира.