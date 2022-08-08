Город55
ГлавноеВсе новости
Восполнил утрату. Омскому таксисту пришлось расплачиваться с братом убитого пассажира

Восполнил утрату. Омскому таксисту пришлось расплачиваться с братом убитого пассажира

Вчера, 16:09

Таксиста из Омска обязали заплатить 700 тыс рублей за смерть пассажира

Водитель такси зарезал агрессивного пассажира, и вместе со свободой лишился полноценного дохода.

В пресс-службе омских приставов рассказали о случае, когда за поездку на такси долго пришлось расплачиваться не пассажиру, а водителю. Несколько лет назад местный житель ехал на такси домой, и во время поездки между ним и таксистом возникла ссора.

Пассажир ударил водителя кулаком по лицу, а затем разбил лобовое стекло машины. Водитель побежал вслед за буйным пассажиром и несколько раз ударил того ножом. Мужчина скончался от полученных травм, а таксиста осудили на 8 лет колонии строгого режима. 

Вдобавок к тюремному сроку омича обязали выплатить 700 тыс рублей брату погибшего пассажира. После того как омич вышел из колонии досрочно, он официально устроился на работу, и с тех пор с зарплаты омича ежемесячно удерживали часть средств для выплаты компенсации морального вреда. 

Сейчас, уточняют в пресс-службе УФССП России по Омской области, омич полностью погасил долг перед родными убитого им пассажира. 

#Ольга Акамова#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Таксист
Подпишитесь
Все из-за пожаров. В минприроды объяснили, откуда в Омск пришла дымка с едким запахом
Из-за горящих лесов в соседних регионах Омскую область заволокло едкой дымкой.
Вчера, 16:36
Двойная трагедия. В Омской области погиб водолаз, который искал утонувшего мужчину
Вчера, 14:16
«Врубелю» конец. Суд признал самостроем легендарное кафе в самом центре Омска
Арбитражный суд Омской области спустя много лет признал, что павильон ресторана «Врубель» был построен незаконно.
Вчера, 18:34
Посмотреть на «Дискотеку Аварию» в Омске пришло более 40 тысяч человек
Вчера, 10:49
В столовую омского правительства с третьего раза нашли арендатора
Готовить для чиновников и депутатов будет ООО «Театральное», которое держит буфет в Музтеатре.
Вчера, 13:47
Омская область оказалась на 4 месте по смертности от коронавируса в России
Вчера, 10:00