После гибели водолаза в Омской области началась прокурорская проверка

Самостоятельные поиски не дали результатов, и на следующий день на место выехали спасатели с водолазами. У одного из водолазов возникли проблемы с оборудованием, и он сам начал тонуть. Мужчину вытащили на берег и передали медикам, но спасти его не удалось.