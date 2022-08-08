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После гибели водолаза в Омской области началась прокурорская проверка

После гибели водолаза в Омской области началась прокурорская проверка

Вчера, 17:55
Фото: СУ СКР по Омской области
Водолаз искал погибшего отдыхающего и пострадал сам.

Областная прокуратура возьмет под контроль расследование гибели водолаза, который искал тело погибшего мужчина. Ранее сообщалось, что трагедия случилась на Иртыше в Нововаршавском районе в субботу, 6 августа.

В ведомстве уточнили, что в тот день пятеро жителей поехали на левый берег Иртыша, чтобы искупаться в районе паромной переправы. Один из мужчин решил прогуляться по берегу реки, но оступился и пропал из виду.

Самостоятельные поиски не дали результатов, и на следующий день на место выехали спасатели с водолазами. У одного из водолазов возникли проблемы с оборудованием, и он сам начал тонуть. Мужчину вытащили на берег и передали медикам, но спасти его не удалось.

Следователи начали проверку по факту случившегося, прокуратура взяла следственные мероприятия на контроль. Вдобавок к этому прокуратура Черлакского района проверит  соблюдение требований безопасности нахождения людей на водных объектах. Ранее ведомство уже находило нарушения, и теперь оценит их устранение и работу ответственных за безопасность на воде. 

#Ольга Акамова#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Гибель#Водолаз#Спасатели#Купающиеся#Погибший
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