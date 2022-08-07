Связали и вызвали полицию. Омич накинулся на сотрудников магазина

На место вызвали сотрудников полиции. В ожидании правоохранителей сняли видеозапись, ее также отправили в соцсети. На кадрах — виновник раздора, связанный скотчем, он лежит на полу магазина. Оператор пытается с ним поговорить, но вразумительных ответов не получает.