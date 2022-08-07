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Связали и вызвали полицию. Омич накинулся на сотрудников магазина

Связали и вызвали полицию. Омич накинулся на сотрудников магазина

Вчера, 15:31
Фото: 1MI

Омичи связали мужчину, который накинулся на сотрудников магазина

Очевидцы ждали приезда правоохранителей.

Омич в странном состоянии накинулся на сотрудников магазина. Инцидент описал очевидец, он опубликовал пост в сообществе «Инцидент Омск».

Происшествие случилось в «Фасоли» на улице Конева. «Невменяемый накинулся на продавца и водителя-экспедитора, пришлось применить физическую силу и связать его», — описал ситуацию автор публикации.

На место вызвали сотрудников полиции. В ожидании правоохранителей сняли видеозапись, ее также отправили в соцсети. На кадрах — виновник раздора, связанный скотчем, он лежит на полу магазина. Оператор пытается с ним поговорить, но вразумительных ответов не получает.

Город55 выяснил в полиции, что на место приезжали оперативники. Вызов был зарегистрирован. По факту инцидента ведется проверка.

Отметим, в комментариях под постом многие горожане обрадовались, что в магазине на момент происшествия оказались те, кто смог нейтрализовать буйного омича. «Очень часто одни женщины на кассах и все», — пишут горожане.

#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Полиция#Соцсети
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