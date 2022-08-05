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За пять месяцев в Омской области умерло почти в два раза больше людей, чем родилось

За пять месяцев в Омской области умерло почти в два раза больше людей, чем родилось

Вчера, 10:20
Фото: 1MI
При этом, по информации статистиков, количество браков и разводов практически сравнялось.

В Омскстате обнародовали промежуточный отчет о социально-экономическом положении Омской области в январе — июне текущего года.

По данным статистиков, в регионе ударными темпами продолжает расти естественная убыль населения. Так, с начала года на 12 тысяч умерших человек пришлось лишь 6.5 тысяч родившихся.

А вот количество браков и разводов за указанный период практически сравнялось: зарегистрировано 3.5 бракосочетаний и 3.4 случаев расторжения брака.

В расчете на 1000 жителей Омской области, по информации ведомства, приходилось 8.4 родившихся, 15.5 умерших, 4.5 браков и 4.4 разводов.

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Дети#Смерть#Демография#Статистика#Свадьба#Разводы
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