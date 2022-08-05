За пять месяцев в Омской области умерло почти в два раза больше людей, чем родилось

В Омскстате обнародовали промежуточный отчет о социально-экономическом положении Омской области в январе — июне текущего года.
По данным статистиков, в регионе ударными темпами продолжает расти естественная убыль населения. Так, с начала года на 12 тысяч умерших человек пришлось лишь 6.5 тысяч родившихся.
А вот количество браков и разводов за указанный период практически сравнялось: зарегистрировано 3.5 бракосочетаний и 3.4 случаев расторжения брака.
В расчете на 1000 жителей Омской области, по информации ведомства, приходилось 8.4 родившихся, 15.5 умерших, 4.5 браков и 4.4 разводов.