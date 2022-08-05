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Вот это улов! Омич поймал в Иртыше огромную рыбу

Вот это улов! Омич поймал в Иртыше огромную рыбу

Вчера, 09:56
Фото: 1MI

Омич выловил 7-килограммовую рыбу на набережной Тухачевского

Удачный улов произошел в Омске на набережной Тухачевского.

В паблике «Рыбалка в Омске» один из омичей похвастался удачным уловом. По словам мужчины, он рыбачил на набережной Тухачевского, когда выловил из Иртыша золотого сазана.

Вес рыбы составил 7 кг. Омич поделился секретом, что во время рыбалки использовал кукурузу. Мужчина решил не отпускать добычу и забрать ее домой.

«Рядом женщина гуляла с внучкой. Они рядом стояли, пока я вытаскивал его. Потом фоткались с ним. Этот сазан с внучку размером был», - рассказал рыбак.

Некоторые рыбаки пошутили в комментариях, что улов оказался слишком удачный для рыбалки в Омске. Поэтому они предположили, что мужчина просто купил рыбу в магазине.

Фото: Eduard Kanger / скриншот "Рыбалка в Омске"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Рыбак#Соцсети
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