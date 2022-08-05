Вот это улов! Омич поймал в Иртыше огромную рыбу

В паблике «Рыбалка в Омске» один из омичей похвастался удачным уловом. По словам мужчины, он рыбачил на набережной Тухачевского, когда выловил из Иртыша золотого сазана.
Вес рыбы составил 7 кг. Омич поделился секретом, что во время рыбалки использовал кукурузу. Мужчина решил не отпускать добычу и забрать ее домой.
«Рядом женщина гуляла с внучкой. Они рядом стояли, пока я вытаскивал его. Потом фоткались с ним. Этот сазан с внучку размером был», - рассказал рыбак.
Некоторые рыбаки пошутили в комментариях, что улов оказался слишком удачный для рыбалки в Омске. Поэтому они предположили, что мужчина просто купил рыбу в магазине.