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Утро пятницы в Омске началось со смертельного ДТП

Утро пятницы в Омске началось со смертельного ДТП

Вчера, 09:55
Фото: УГИБДД по Омской области
По данным силовиков, один человек погиб, еще двое – в больнице.

В Омске госавтоинспекторы инициировали проверку из-за смертельного ДТП в Советском округе, которое произошло в пятницу, 5 августа. 

«Предварительно, около 07:12 у дома № 17 по проспекту Губкина 70-летний водитель «KIA RIO» выезжал с прилегающей территории, не пропустил автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 37-летний мужчина, и столкнулся с ним», – сообщили Городу55 в УГИБДД по Омской области. 
Фото: УГИБДД по Омской области

В результате потенциальный виновник аварии, – водитель  «KIA», от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир - 28-летний мужчина, а также водитель и 41-летняя женщина из «Volkswagen» доставлены в в больницу. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Полиция#Жертвы
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