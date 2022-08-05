Утро пятницы в Омске началось со смертельного ДТП

В Омске госавтоинспекторы инициировали проверку из-за смертельного ДТП в Советском округе, которое произошло в пятницу, 5 августа.
«Предварительно, около 07:12 у дома № 17 по проспекту Губкина 70-летний водитель «KIA RIO» выезжал с прилегающей территории, не пропустил автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 37-летний мужчина, и столкнулся с ним», – сообщили Городу55 в УГИБДД по Омской области.
В результате потенциальный виновник аварии, – водитель «KIA», от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир - 28-летний мужчина, а также водитель и 41-летняя женщина из «Volkswagen» доставлены в в больницу.